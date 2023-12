Una giovane madre di 28 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri 12 dicembre in Calabria, precisamente in provincia di Cosenza, dopo aver avuto un incidente con la sua bici. Da quanto emerso la 28enne è precipitata da un muretto compiendo un volo di diversi metri prima di schiantarsi al suolo. Il violento impatto è risultato essere fatale. Sul luogo si sono recati i sanitari del 118 e le forze dell'ordine che hanno iniziato a condurre tutte le indagini del caso per poter ricostruire al meglio la dinamica. La donna lascia il marito e due figli piccoli.

Calabria, 28enne precipita da un muretto e perde la vita

Nella cittadina di Mangone, in provincia di Cosenza, una giovane madre di 28 anni nel tardo pomeriggio di ieri ha perso la vita dopo aver avuto un incidente con la sua bici. Da quanto si apprende, la giovane stava percorrendo un tratto in discesa di via Madonna dell’Arco situata nel centro storico del paesino quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando ad impattare su un muretto. Successivamente a causa dell'impatto è stata sbalzata dal sellino della bicicletta ed è precipitata da un'altezza di circa 8-9 metri prima di schiantarsi al suolo. La giovane mamma avrebbe urtato violentemente il capo e per questo motivo il decesso è avvenuto sul colpo.

Alcuni testimoni che si trovavano in zona, notando quello che era accaduto, hanno allertato immediatamente i sanitari del 118 che sono sopraggiunti sul luogo a bordo di un'ambulanza e le forze dell'ordine della compagnia di Rogliano agli ordini del comandante Alberto Fontanella. Le forze dell'ordine hanno già effettuato i primi rilievi di rito per poter ricostruire al meglio la dinamica di quanto si è verificato.

Dovranno inoltre stabilire se ci siano responsabilità da parte di terzi e se questa tragedia potesse essere evitata. Le indagini proseguiranno quindi anche nei prossimi giorni.

La giovane si era trasferita da poco in Calabria dalla Nigeria

La 28enne era originaria della Nigeria e da pochi mesi era giunta nella piccola cittadina di Mangone insieme al marito e ai loro due figli in cerca di lavoro.

Entrambi i bambini sono iscritti presso l’istituto comprensivo cittadino anche grazie al sostegno dei servizi sociali del comune.

Questa drammatica fatalità ha suscitato sgomento e dolore fra gli abitanti del piccolo comune e fra i compagni di classe dei due bambini. Vicinanza anche da parte dell'istituto scolastico che sui social ha scritto un post: "Il nostro Istituto, la Dirigente, tutto il personale, gli alunni e le famiglie, esprimono con immenso dispiacere e sgomento il loro commosso cordoglio per la scomparsa improvvisa e prematura della giovanissima mamma di due piccoli alunni della scuola dell'Infanzia di Mangone, Emmanuel e Dominion".