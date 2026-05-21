Perquisizioni sono in corso a Roma, Milano, Brescia, Napoli e Cortina d'Ampezzo nell’ambito di un’indagine per turbata libertà di gara d’appalto. L'inchiesta della Procura di Belluno riguarda i lavori per la cabinovia Apollonio‑Socrepes, impianto a fune di Cortina per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, che doveva essere operativo prima dei Giochi. Le operazioni coinvolgono le sedi delle società Simico (committente) e Graffer (esecutrice), oltre a perquisizioni personali e informatiche.

Tre persone risultano formalmente indagate, tra cui l’amministratore delegato di Simico, Fabio Massimo Saldini.

Il Procuratore capo, Massimo De Bortoli, ha specificato che non sono previste convocazioni, in attesa del completamento delle acquisizioni. L’ipotesi investigativa è che accordi collusivi o modalità fraudolente abbiano favorito Graffer nell’assegnazione dell’appalto, nonostante l'incompatibilità dei tempi per l'apertura prima delle Olimpiadi. Le perquisizioni, condotte dalla squadra mobile di Belluno e dallo SCO, mirano a chiarire responsabilità e regolarità.

Infiltrazioni Mafiosi e Prevenzione Appalti Olimpici

Le opere infrastrutturali per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono al centro di un'intensa attività di prevenzione antimafia. Nel 2025, sono state emesse 16 interdittive antimafia, prevalentemente contro aziende edili del Sud Italia, interessate ai lavori olimpici e alla ricostruzione post-sisma.

Tali provvedimenti bloccano l'accesso di capitali illeciti agli appalti pubblici. La mappatura delle sedi sociali rivela una forte concentrazione in provincia di Foggia (sette imprese), con presenze nel Sud e Centro Italia, mostrando l'interesse di clan come la Sacra Corona Unita, la mafia, la camorra e la 'ndrangheta. Le indagini hanno rivelato legami con esponenti dei clan, che esercitano pressione e tentano di infiltrare la rete produttiva tramite intimidazione ed estorsione.

Il numero delle interdittive è in crescita: i 16 provvedimenti del 2025 portano il totale a 40 nei primi dieci mesi, rispetto ai 26 del 2024 e ai 19 del 2023. Due ulteriori provvedimenti di "prevenzione collaborativa" sono stati emessi per imprese di Foggia, con un periodo di verifica di un anno.

Il rischio di infiltrazioni mafiose nei cantieri olimpici è stato più volte segnalato dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA). Tra gli episodi passati: un provvedimento 2024 in Lombardia (società legata alla 'Ndrangheta per parcheggio a Sondrio) e interdittive della Prefettura di Verona (febbraio scorso) per aziende connesse a network 'ndranghetisti.