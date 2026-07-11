La Procura di Ravenna ha formalmente disposto l'archiviazione degli ultimi tre fascicoli investigativi inerenti ai cosiddetti "morti sospetti" che si sono verificati presso l'ospedale di Lugo. Questa significativa decisione riguarda l'ex infermiera della struttura, Daniela Poggiali, e rappresenta il punto finale di una prolungata e intricata fase di indagini. Tale percorso aveva già condotto in precedenza all'archiviazione di altri procedimenti a carico della medesima persona. Gli episodi al centro di queste indagini erano specificamente collegati a decessi avvenuti all'interno del reparto dove la Poggiali svolgeva la sua attività professionale, inserendosi in un quadro di vicende giudiziarie analoghe che l'avevano già vista coinvolta in passato.

La conclusione definitiva delle indagini sui decessi

L'archiviazione di questi tre specifici casi segna la chiusura degli ultimi procedimenti ancora pendenti presso la Procura di Ravenna, tutti relativi ai decessi avvenuti nell'ambito dell'ospedale di Lugo. La determinazione di archiviare è stata presa in considerazione dell'insufficiente quadro probatorio per sostenere un'accusa in sede giudiziaria. È fondamentale ricordare che Daniela Poggiali era già stata assolta in via definitiva per una serie di altri casi analoghi. La Procura, dopo un'approfondita e scrupolosa valutazione di tutte le risultanze investigative acquisite, ha stabilito che non sono emersi elementi di prova tali da giustificare l'avvio di ulteriori azioni penali nei confronti dell'ex infermiera.

Il contesto dell'ospedale di Lugo e l'impatto della vicenda

L'ospedale di Lugo, una struttura sanitaria di rilevanza strategica situata nella provincia di Ravenna, opera sotto l'egida dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Questo presidio ospedaliero è deputato a fornire servizi sanitari essenziali a un vasto bacino di utenza e si articola in diversi reparti, tra cui il reparto di medicina generale, che è stato il teatro dei decessi oggetto delle complesse indagini. L'archiviazione di questi ultimi casi conclude in maniera definitiva una vicenda giudiziaria che, per la sua natura e le sue implicazioni, aveva suscitato una considerevole attenzione sia a livello locale che su scala nazionale, chiudendo un lungo e difficile capitolo per la comunità e per la stessa Daniela Poggiali.

La vicenda giudiziaria ha visto Daniela Poggiali affrontare un percorso legale particolarmente lungo e articolato, caratterizzato da accuse e procedimenti legati a episodi simili verificatisi all'interno dello stesso nosocomio. Con questa ultima e definitiva decisione, la Procura di Ravenna pone un sigillo finale a tutti i procedimenti a suo carico relativi ai decessi sospetti avvenuti nella città di Lugo, concludendo una fase di incertezza e attesa.