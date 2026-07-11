Il New York Times ha reso noto che alcuni suoi giornalisti hanno ricevuto mandati di comparizione. La convocazione è avvenuta in relazione alla pubblicazione di notizie riguardanti un nuovo aereo dell'Air Force statunitense. La comunicazione, diffusa l'11 luglio 2026, sottolinea che i reporter coinvolti sono stati chiamati a presentarsi davanti alle autorità per chiarimenti sulle fonti utilizzate nelle loro inchieste.

Indagine sui velivoli militari e le fonti giornalistiche

I mandati di comparizione sono collegati a un'inchiesta giornalistica incentrata su un nuovo modello di velivolo militare sviluppato dall'Air Force degli Stati Uniti.

Le autorità competenti hanno richiesto ai giornalisti di fornire dettagli sulle modalità di acquisizione delle informazioni pubblicate. Questa richiesta di comparizione è considerata un fatto rilevante nel rapporto tra stampa e istituzioni, in particolare nell'ambito della sicurezza nazionale.

Air Force e la tutela delle informazioni sensibili

L'Air Force degli Stati Uniti, una delle principali forze armate del Paese, è responsabile della difesa aerea e delle operazioni militari nello spazio. L'organizzazione gestisce lo sviluppo e l'impiego di nuovi velivoli e tecnologie avanzate per la sicurezza nazionale. La diffusione di notizie relative a nuovi progetti militari può generare attenzione da parte delle autorità, soprattutto quando coinvolge informazioni sensibili.

Il New York Times ha dichiarato il proprio impegno a tutelare il diritto dei suoi giornalisti a informare il pubblico, pur nel rispetto delle leggi vigenti. La vicenda evidenzia il delicato equilibrio tra la libertà di stampa e le esigenze di sicurezza nazionale negli Stati Uniti.