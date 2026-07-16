Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha avviato l'istruttoria per la potenziale concessione della grazia a Mario Roggero, un imprenditore piemontese condannato a 17 anni e 4 mesi di reclusione. Questa importante procedura, prevista dall'ordinamento giuridico italiano, fa seguito all'istanza formale presentata dal legale di Roggero, l'avvocato Franco Coppi, depositata presso il ministero.

La vicenda giudiziaria di Mario Roggero

La vicenda che vede protagonista Mario Roggero ha avuto origine da un tragico episodio avvenuto all'interno della sua gioielleria, situata a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo.

L'imprenditore è stato condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un tentativo di rapina. La sentenza, divenuta definitiva, ha generato un ampio e acceso dibattito nell'opinione pubblica e nel mondo politico, evidenziando le complessità e le sensibilità legate a casi di questa natura, spesso al centro di discussioni sulla legittima difesa. La richiesta di grazia si configura, in questo contesto, come uno degli ultimi strumenti legali percorribili per intervenire sulla situazione detentiva dell'imprenditore, offrendo una possibilità di revisione della pena comminata.

La procedura per la concessione della grazia

L'istruttoria, formalmente avviata dal ministro Nordio, rappresenta una fase cruciale del processo di valutazione della domanda di grazia.

Durante questa fase, verranno meticolosamente raccolti e analizzati tutti gli elementi e le informazioni ritenute utili per un'accurata valutazione della richiesta di clemenza avanzata dal difensore. È fondamentale comprendere che la grazia costituisce un provvedimento di carattere individuale, la cui concessione spetta al Presidente della Repubblica su proposta motivata del ministro della Giustizia, formulata al termine dell'istruttoria. Il processo di valutazione tiene conto di una pluralità di fattori, che spaziano dalla rigorosa analisi della situazione giudiziaria del condannato, inclusa la natura del reato e l'entità della pena, fino all'esame approfondito delle sue condizioni personali e del comportamento tenuto durante la detenzione.

Nonostante l'importanza e la delicatezza del procedimento, l'ordinamento non prevede tempi prestabiliti per la sua conclusione, il che significa che l'esito – che potrà essere l'accoglimento o il rigetto dell'istanza – potrà giungere in un arco temporale variabile.