La direttrice del carcere minorile Malaspina di Palermo, Clara Pangaro, è stata rimossa dal suo incarico a seguito di un incendio appiccato nella struttura la sera del 24 agosto. La notizia è stata comunicata dal Garante dei detenuti, Pino Apprendi, che ha espresso in una nota una profonda preoccupazione per la gestione dell'istituto penitenziario minorile.

L'incendio al Malaspina: dinamica e soccorsi

Il rogo è divampato all'interno delle celle dell'istituto penitenziario minorile Malaspina di Palermo, attivando immediatamente i protocolli di emergenza.

Nove persone, tra giovani detenuti e membri del personale, sono state soccorse dal personale sanitario del 118. Due dei coinvolti sono stati trasferiti d'urgenza al Policlinico di Palermo per le cure necessarie. Per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia penitenziaria. Al momento, non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulla dinamica dell'incendio né sulle condizioni precise delle persone coinvolte.

Le critiche del Garante e il contesto istituzionale

Pino Apprendi, Garante dei detenuti, ha criticato la rimozione della direttrice, definendola una manifestazione dell'"incapacità di chi amministra la Giustizia" dopo l'incendio che ha visto nove persone soccorse.

Ha sottolineato come "le segnalazioni e le proteste di chi ha visitato il carcere e dei rappresentanti sindacali della Polizia Penitenziaria, invece che ricevere risposte adeguate, vengono liquidate con una decisione discutibile". Il Garante ha evidenziato che il malessere all'interno dell'istituto ha radici lontane, ricordando che il precedente direttore, Michelangelo Capitano, si era dimesso per affrontare "momenti di grave crisi nell'istituto". La dottoressa Pangaro, direttrice da otto anni e prima vicedirettrice, vantava trentatré anni di servizio al Malaspina. Apprendi ha concluso che direttori e personale fungono da "parafulmine al sistema penitenziario che non funziona".

L'Istituto Penitenziario Minorile Malaspina

L'istituto penitenziario minorile Malaspina di Palermo è una struttura dedicata all'accoglienza e alla detenzione di minori sottoposti a provvedimenti giudiziari. La sua funzione è la custodia, la rieducazione e il reinserimento sociale dei giovani. Opera con personale sanitario, educativo e di polizia penitenziaria. In caso di emergenze, come l'incendio, vengono attivati protocolli di sicurezza con l'intervento tempestivo di forze dell'ordine e personale sanitario.