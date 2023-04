Il pranzo pasquale è sempre una ricorrenza da trascorrere in compagnia della propria famiglia e amici. In genere, tutti i commensali si aspettano di trovare Ricette opulente e di grande ingegno. La carne, sia di agnello che di bovino, non deve mancare mai. L'arrosto in tegame può essere un'idea originale e di grande effetto, spesso utilizzata dato che questo tipo di cottura è adatto a tutte le tipologie di carne bovina.

La vivanda pregiata deve essere però sgrassata, disossata, arrotolata e legata con lo spago. Per la cottura è bene usare del vino bianco secco, oppure un rosso leggero, che andrà aggiunto a poco a poco.

Il roast Beef in umido che vi vogliamo proporre in questa sede può invece rappresentare una ricetta alternativa al solito bollito in tegame, ed essendo un taglio pregiato non farà sfigurare la massaia più esigente. La sua preparazione è semplice ma di sicuro effetto, inoltre bastano davvero pochi ingredienti base che in genere servono anche per il soffritto.

E' una ricetta prelibata e profumata, il segreto del suo successo è costituito dalla cottura in umido. Il migliore abbinamento con il roast beef deve certamente tenere conto che si tratta di un piatto dal sapore deciso e quindi va bilanciato al meglio. Un Chianti classico è sicuramente un accostamento vincente, i tannini morbidi del vino esalteranno al meglio il gusto del manzo.

Di questa leccornia ne esistono parecchie varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più classica ma di sicuro successo.

Ingredienti

Quantitativi per 6 - 8 persone

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 3 ore e 1/4

1, 800 kg di festone di spalla o fiocco di bovino

3 cucchiai di olio (oppure metà olio e metà fondo di cottura di arrosto)

1 cipolla tritata fine

1 grossa carota tritata fine

2 coste di sedano tritate fini

1 spicchio di aglio schiacciato

3 dl di vino rosso

1 foglia di alloro

400 gr di pelati in scatola

sale e pepe nero macinato

Preparazione

Per prima cosa preriscaldare il forno a 170 gradi.

Scaldare l'olio oppure l'olio e il fondo di cottura in una pirofila profonda in cui il pezzo di carne stia comodamente. Far rosolare la carne a fuoco vivo da tutte le parti. Togliere il pezzo di carne dalla pirofila. Aggiungere tutte le verdure e l'aglio e far rosolare lentamente. Unire il vino, i pelati e portare ad ebollizione.

Rimettere la carne nella pirofila, aggiungere sale e pepe e coprire. Cuocere nel forno per circa tre ore, girando la carne a metà cottura. Togliere la carne, sistemarla su di un piatto da portata e tenere al caldo. Eliminare l'alloro e frullare tutte le verdure e il sugo oppure passare tutto al setaccio. Riscaldare su una placca da forno, eliminando, con un cucchiaio, il grasso in eccesso. Tagliare la carne a fette sottili e ricoprirla con la purea ottenuta. Servire in tavola ben caldo.