Si avvicinano le festività pasquali e molti cercano di portare in tavola i piatti tradizione. L'agnello è un secondo piatto che i gourmet più attenti cercano di non farsi mancare mai in occasione di questa festività. Si tratta di una carne pregiata, che viene cucinata al forno con le patate, oppure al tegame.

Le braciole di agnello glassate al miele rappresentano un modo originale di portare a tavola una ricetta della tradizione. Queste braciole in agrodolce sono particolarmente apprezzate se accompagnate ad esempio con delle zucchine alla menta.

Con pochi semplici accorgimenti e qualche trucco da esperto questa deliziosa vivanda farà certamente fare una bella figura con i commensali.

Questo piatto è ideale abbinare a un vino non troppo corposo, come un rosso Valpolicella. L'odore e il colore rosso intenso, che ricordano molto le mandorle amare, conferiranno a questo piatto una sensazione di freschezza al palato.

Di questa ricetta esistono davvero poche varianti, di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire e di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 10 minuti

Tempo di cottura 20 - 25 minuti

sale e pepe nero macinato

Quattro braciole di agnello

Quattro cucchiai di miele liquido

Due cucchiai di salsa di soia

230 gr di zucchine mondate

25 gr di burro

Due cucchiai di gelatina di menta

rametti di mentuccia per guarnire

gelatina di menta per servire

Preparazione

Per prima cosa bisogna preriscaldare il grill a calore medio, poi si devono salare e pepare le braciole sui due lati.

Coprire la griglia della teglia con un foglio di alluminio e appoggiarvi sopra le braciole. Mescolare il miele e la salsa di soia e spennellare con questo composto le braciole. Cuocere le braciole al grill per 5-10 minuti. Girarle e spennellarle sull'altro lato e proseguire la cottura, spennellandole ancora frequentemente, finché saranno cotte a puntino e ben glassate.

Per evitare che le braciole si deformino durante la cottura, scartare tutto il grasso e infilare attraverso la braciola stessa uno spiedino da cocktail per fissare l'estremità posteriore alla parte carnosa centrale. Dopo la cottura lo stecchino va rimosso delicatamente. Nel frattempo occorre tagliare le zucchine a fettine sottili per lungo, usando un pelapatate.

Sbollentarle per due minuti circa in acqua bollente, scolarle e tenerle da parte. Poi bisogna far fondere in un tegame il burro e la gelatina di menta. Aggiungere le zucchine e scuotere il tegame in modo che si impregnino di condimento.

Toglierle dal tegame quando sono ancora abbastanza al dente e croccanti. Servirle come contorno alle braciole di agnello. Infine è possibile guarnire con la mentuccia e servire a parte con la gelatina di menta.