I biscotti al cocco Anzac sono dei pasticcini preparati per con del cocco essiccato originari dell'Australia. Il loro nome curioso e particolare proviene da un fatto storico: questi piccoli e teneri dolcetti venivano mandati dalle mogli dei soldati alle forze armate oceaniche denominate Anzac (acronimo con cui è conosciuto l'Australian and New Zealand Army Corps, ossia i corpi dell'esercito Australiano e Neozelandese) durante la seconda guerra mondiale. Gli ingredienti utilizzati in questi dolcetti consentivano di conservarsi a lungo e in special modo nei lunghi viaggi per mare.

Successivamente queste prelibatezze sono diventate anche un prodotto industriale e commercializzati in tutto il mondo. Sono semplici da realizzare anche all'ora del tè o per la prima colazione.

Questa ricetta è ottima se abbinata a un vino frizzante dolce come il Pinot di Pinot Gancia, le cui note fruttate esalteranno la dolcezza del cocco apportando freschezza al palato.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 1/2 ora

Tempo di cottura 15 minuti in forno

450 gr di pasta frolla già confezionata o preparate precedentemente

Per la copertura

100 gr di caramelle morbide di zucchero di colore rosa

40 gr di burro

40 gr di zucchero a velo passato a setaccio

100 gr di cocco essiccato

60 gr di marmellata di lamponi

Preparazione

Per prima cosa occorre preriscaldare il forno a 180 gradi e ricoprire con carta oleata due placche da forno.

Poi bisogna stendere la pasta frolla tra due fogli di carta oleata a uno spessore di 4 millimetri. Con un coltello bisogna tagliare la pasta in rettangoli da 4,5 a 6 centimetri e disporli sulle placche preparate, ben distanziati l'uno dall'altro, perché in cottura potrebbero aumentare di volume.

Si devono poi cuocere i biscotti nel forno già caldo per 15 minuti o finché non saranno ben dorati, lasciarli raffreddare e trasferirli in una gratella.

Per la copertura bisogna mettere in un tegame le caramelle di zucchero rosa e il burro. Disporre il tegame a fiamma bassa e mescolare finché non saranno sciolti e amalgamati. Incorporare lo zucchero a velo e mescolare bene. Distribuire il cocco essiccato su un foglio di carta oleata. Procedendo velocemente, spalmare un quarto di cucchiaino della crema di burro e zucchero su due lati di ogni biscotto, lasciando una striscia vuota nel centro.

Occorre poi passare i biscotti nel cocco in modo da ricoprirli con uno strato sottile. Scaldare la marmellata a fiamma bassa in un pentolino, poi bisogna spalmarla al centro di ogni biscotto tra le due strisce di crema e cocco e lasciare raffreddare. Servire ben freddi.