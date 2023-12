Il Natale è sempre più vicino, pertanto la voglia di preparare dei gustosi dolcetti da poter presentare in tavola, è all'ordine del giorno. I biscotti di Pan di zenzero sono ideali per accontentare il palato di grandi e piccini. La ricetta è semplicissima, richiede pochi ingredienti e altrettanti pochi passaggi da dover mettere in pratica.

Ingredienti:

250g di burro a temperatura ambiente

200g di zucchero di canna

1 uovo

125ml di melassa

500g di farina

2 cucchiaini di zenzero in polvere

1 cucchiaino di cannella

1/2 cucchiaino di chiodi di garofano in polvere

1/2 cucchiaino di sale

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio

Procedimento passo per passo

In una ciotola di discreta capienza iniziare a lavorare il burro, ammorbidendolo con l'aggiunta dello zucchero di canna, in modo tale da ottenere una consistenza soffice e allo stesso tempo cremosa.

A questo punto aggiungere l'uovo e la melassa e mescolare energicamente il tutto. In un'altra ciotola setacciare la farina, ed aggiungere zenzero, cannella, chiodi di garofano e mezzo cucchiaio di sale fino. Giunti a questo punto, sarà opportuno incorporare in modo graduale gli ingredienti secchi all'impasto umido, per poi mescolare abbondantemente. Unire poi il bicarbonato di sodio, e continuare a mescolare fin quanto l'impasto non diventa del tutto omogeneo. Una volta raggiunto il risultato prefissato, prendere una parte del composto e formare delle palline della stessa dimensione di una noce. Per raggiungere un risultato perfetto sarà necessario procurarsi diverse formine natalizie, a forma di renna, di elfo, babbo natale, omino pan di zenzero etc.

Una volta realizzati i biscotti, disponeteli su una foderata, con al disotto della carta da forno.

Preriscaldare il forno a 180°C e cuocete i biscotti per circa 10-12 minuti. Una volta che avranno iniziato ad assumere un colore d'orato, toglierli dal forno. A questo punto non resterà altro che decorare i biscotti pan di zenzero con glassa reale, pasta di zucchero, oppure semplicemente con dello zucchero a velo.

Varianti

Biscotti Pan di zenzero glassati: dopo aver cotto i biscotti, sarà necessario lasciarli raffreddare completamente, preparate una glassa con zucchero a velo e decorare, il risultato finale sarà sorprendente.

4. Biscotti Pan di zenzero al miele: sostituite parte dello zucchero con del buon miele, così da poter ottenere una variazione che risulterà al palato maggiormente morbida, e dal sapore più intenso.

5. Biscotti Pan di zenzero e arancia: aggiungete un tocco fruttato alla vostra ricetta grattugiando la buccia di un'arancia direttamente nell'impasto così da donare ai biscotti un maggiore profumo, che non dispiacerà affatto all'olfatto.