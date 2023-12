La pasta alla genovese è un primo piatto semplice da preparare tipico della tradizione culinaria italiana. La ricetta non è molto elaborata, e richiede pochi ingredienti. Il suo sugo caratteristico, noto come ragù bianco alla genovese, si realizza utilizzando molte cipolle, che nel corso della cottura andranno a sfaldarsi, creando una purea cremosa molto gustosa per il palato.

La preparazione di questa pasta è piuttosto semplice, tuttavia è necessario dare ad essa il tempo necessario per una giusta cottura, così che il condimento dia ad essa quel tocco in più da far risultare il piatto impeccabile.

La cottura lenta è fondamentale un risultato ottimale.

Ingredienti e preparazione della ricetta

400 g di trofie o trenette

4 cipolle di media grandezza

100 g di olio extravergine d'oliva

500 g di girello di manzo

carote

sedano

vino bianco secco

200 g di parmigiano reggiano grattugiato

Sale q.b.

Pepe nero q.b.

Per prima cosa, occorre preparare un soffritto con le carote e il sedano, e lasciar cuocere il tutto per qualche minuto, per poi aggiungere la carne tagliata grossolanamente. Tagliare le cipolle finemente ed aggiungerle al resto degli ingredienti. Dopo qualche minuto sfumare con un po' di vino bianco, a lasciar cuocere il tutto per circa due ore. Nel corso della cottura potrebbe essere necessario l'aggiunta di qualche mestolo d'acqua.

Mettere la pasta a cuocere in un altro tegame, ed una volta cotta, aggiungerla al resto degli ingredienti, per poi lasciarla cuocere ancora un paio di minuti insieme ad essi. Terminati tutti passaggi, non resterà altro che impiattare, e coronare il risultato finale con l'aggiunta di un po' di parmigiano reggiano grattugiato.

Qualora fosse necessario aggiungere anche un filo di olio extravergine d'oliva.

C'è chi gradisce aggiungere al piatto anche un pizzico di pepe o di peperoncino.

Conservazione della pasta alla genovese

La pasta alla genovese è consigliabile consumarla appena cucinata, in modo tale da permettere agli ingredienti di rendere al massimo sotto l'aspetto del gusto.

Tuttavia è possibile semplificare il procedimento preparando in anticipo il sugo al ragù, in questo modo sarà possibile risparmiare del tempo, e anticipare i tempi per la realizzazione finale del piatto.

La pasta alla genovese può essere conservata in frigorifero per un massimo di 2-3 giorni, utilizzando un contenitore ermetico.