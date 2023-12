L'agnello arrosto con le salse è una ricetta ideale da portare in tavola per le feste di natale e non solo.

La cottura della carne varia a seconda del peso e in base alla farcitura, la quale può naturalmente essere facoltativa se si accompagna con delle salse fatte rigorosamente in casa (come quella ottenuta dal fondo di cottura e quella di mela e menta). In genere questi "intingoli" servono ad arricchire il sapore del piatto cercando di accontentare i gusti di tutti i commensali a tavola.

L'agnello arrostito su una gratella può offrire un doppio vantaggio: ottenere una dorata e croccante "crosticina" all'esterno e cuocere contemporaneamente anche le verdure da presentare come contorno.

Occorre naturalmente tagliare a pezzi i vegetali e disporli in una casseruola sotto la gratella stessa e cucinarli assieme alla carne nel forno.

Questa leccornia può essere degustata con un buon vino, come un Chianti classico. I suoi tannini morbidi esalteranno il dolce sentore delle salse, arricchendo e apportando freschezza al palato.

Di questa prelibatezza esistono diverse varianti, di di seguito andiamo a proporre la versione più conosciuta e apprezzata.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 20 minuti

Tempo di cottura varia in base alla cottura al sangue, media, oppure ben cotta

1,500 kg di carne di agnello

burro per ungere la carne

sale e pepe quanto basta

1 rametto di rosmarino

Preparazione

Per prima cosa bisogna prendere il pezzo di carne di agnello e lavarlo sotto l'acqua corrente.

Occorre poi salarlo, peparlo e massaggiarlo con un poco di burro e il rosmarino e deporlo sopra una gratella fa forno.

Preriscaldare il forno 200 gradi e deporvi la carne a cucinare facendo attenzione alla cottura, tenendo a mente i tempi per raggiungere il risultato migliore in base alle esigenze. Per ogni 500 grammi di carne occorrono 18 minuti circa per una cottura al sangue, 24 minuti per un cottura media e invece 28-30 minuti per avere una carne ben cotta.

Gli accompagnamenti più adatti: la salsa ottenuta dal fondo di cottura

Tempo di cottura 10 minuti per circa 3 dl di sugo

1 cucchiaio di farina

1 pizzico di senape in polvere

1/2 cucchiaio di salsa di pomodoro

3 dl di brodo di carne oppure di verdure

25 gr di burro

sale e pepe nero macinato

Preparazione del fondo di cottura

Per prima cosa bisogna sgrassare il sugo della carne, unirvi la farina e la senape e mescolare a fuoco medio per rendere liscio il composto.

Incorporare poi al sugo la salsa di pomodoro e il brodo. Mescolare fino a ebollizione e fare cuocere a fuoco vivo. Infine bisogna aggiungere il burro tagliato a pezzi e amalgamarlo alla preparazione.

Salsa di menta e mela

Dose per 200 grammi di salsa

Tempo di preparazione 10 minuti

Tempo di cottura 40 minuti

1 grossa mela

2 cucchiai di menta tritata

1-2 cucchiai di zucchero

sale e pepe nero macinato

Preparazione salsa di menta e mela

Per prima cosa occorre scaldare in forno a 200 gradi e cuocere la mela con la buccia per 40 minuti. Tagliarla, togliere semi e torsolo, poi passarla al setaccio. Amalgamarvi la menta tritata e lo zucchero. Condire con sale e pepe e rimescolare. Infine servire la salsa sia calda che fredda.