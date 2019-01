Annuncio

Annuncio

Al Teatro Manzoni di Milano é in programma il musical "La bella e la bestia", dedicato ai bambini (26 gennaio), cui farà seguito, dal 28 gennaio al 6 febbraio, il nuovo spettacolo di Teresa Mannino, dal titolo "Sento la terra girare".

"La bella e la bestia" é una delle fiabe più rappresentate al mondo: la storia di un amore, solo apparentemente impossibile, che alla fine prevarrà su ogni altra cosa.

Si tratta di un'ora e mezza di mini musical adatto ai più piccoli, che però piace molto anche ai genitori, in programma al Teatro Manzoni di Milano nel pomeriggio del prossimo 26 gennaio.

'Sento la terra girare' di Teresa Mannino

Invece, Teresa Mannino, celebre volto siciliano di Zelig, torna in teatro con un nuovo spettacolo in cui vestirà i panni di chi per qualche anno ha vissuto all'interno di un armadio ma poi deciderà di uscirne, attratta da due straordinari accadimenti: il matrimonio del principe Harry e il problema dell'asse terrestre che si sta spostando.

Advertisement

Quale dei due grandi eventi [VIDEO] attrarrà maggiormente l'attenzione della nostra protagonista?

Per quanto possa sembrare insolito, Teresa Mannino opterà per dedicarsi alla ricerca di una valida motivazione che sia in grado di giustificare lo spostamento dell'asse terrestre, un problema decisamente secondario rispetto al più coinvolgente matrimonio di Harry, come la mitica comica lascia ampiamente intendere.

Fuori dall'armadio Teresa scoprirà che il mondo sta andando a "rotoli di carta igienica" e cerca delle strategie per evitare l'ecatombe: non usare più rotoli, di nessun tipo, potrebbe dunque essere una soluzione; così come tenere chiusa l'acqua quando ci si insapona, e magari tenere spente le luci dell'albero di Natale, vendere l'auto e crearsi un orto sul balcone.

Insomma, in una società che muta rapidamente, bisogna adeguarsi altrettanto velocemente? Tutto ciò potrebbe costituire una soluzione? Se lo domanda la nota showgirl, dandosi, come sempre, risposte azzeccate.

Advertisement

I migliori video del giorno

Spettacolo con vari argomenti

Mentre con il precedente spettacolo dal titolo "Sono nata il 23" (un tour di ben 154 date nei teatri italiani), Teresa ci ha parlato della sua infanzia e di come nel frattempo il mondo cambiasse attorno a lei, stavolta la nota comica nel suo monologo spazierà dal periodo in cui si estinsero i dinosauri, 66 milioni di anni fa, fino agli attuali problemi d'inquinamento marittimo e atmosferico, senza trascurare di mettere in rilievo le trovate più particolari, come ad es. il filo interdentali per cani.

Lo spettacolo toccherà i più svariati argomenti: tablet, posteggi per mamme etero, fake news, scuola, ascolti televisivi.

Come sempre, uno spettacolo nel quale ci saranno tutti gli ingredienti [VIDEO]per due ore di sane e rilassanti risate.