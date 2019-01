Annuncio

Annuncio

Il 15 gennaio la Marvel ha diffuso online il primo teaser trailer di Spider-Man: Far From Home, la cui uscita in Italia è prevista per il 4 luglio (il 5 in Usa). Il cinecomic è il seguito di Spider-Man: Homecoming, dove abbiamo conosciuto il giovane Peter Parker, ed è ambientato, dal punto di vista temporale, dopo gli eventi che vedremo in Avengers - Endgame, il capitolo finale sui Vendicatori, in uscita il 24 aprile in Italia, il 26 in Usa. Nel trailer di Spider-Man: Far From Home [VIDEO] si vede il ritorno di molti personaggi del primo film, la presenza inedita di Nick Fury che incontra Peter Parker per dargli una missione e di Mysterio, interpretato da Jake Gyllenhaal, che in questo film dovrebbe essere, almeno all'inizio, un alleato di Peter, ma sappiamo che nei fumetti è uno dei maggiori antagonisti di Peter.

Il trailer era già stato presentato all'inizio di dicembre al Comic Con Experience Brasil e finalmente è stato diffuso online.

Spider-Man si scontrerà con gli 'Elementali'

Come suggerisce il titolo del film [VIDEO], Peter Parker, ancora una volta interpretato da Tom Holland, parte in gita scolastica in Europa e, mentre si sta divertendo con i suoi compagni, riceve la visita di Nick Fury (Samuel L.Jackson).

Advertisement

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere, deve affrontare la grande minaccia degli Elementali, inizialmente, con l'aiuto di Mysterio (Gyllenhaal). Vediamo chi sono questi nuovi personaggi. Gli Elementali sono quattro umanoidi extradimensionali immortali: Hydron, il signore delle acque - Magnum, il padrone della terra - Hellfire, il portatore di fiamma - Zephyr, la padrona dei venti. Mysterio è conosciuto come 'il signore delle illusioni' e appare nel trailer come una sorta di 'Doctor Strange'. Con il movimento delle mani sprigiona una potente energia verde che, come dei fasci, avvolgono i polsi. Il costume e alcuni dettagli su Mysterio presenti nel trailer si avvicinano molto alla sua versione nei fumetti.

Il nuovo trailer conferma due nuovi costumi per Spider-Man

Il nuovo teaser ha confermato la voce sulla presenza di due costumi per Spider-Man, uno rosso e l'altro nero, versione "stealth", che si ipotizza sia stato fornito a Peter da Nick Fury.

Advertisement

I migliori video del giorno

Spider-Man: Far From Home uscirà nei cinema [VIDEO] a luglio e sarà caratterizzato da alcuni ritorni: Ned (Jacob Batalon), Michelle/MJ (Zendaya), Nick Fury (Samuel L. Jackson), Maria Hill (Cobie Smulders) ed Happy Hogan (Jon Favreau). Assieme al trailer, la Marvel ha rilasciato anche il primo poster del cinecomic, un primo piano dell'Uomo Ragno con gli adesivi delle destinazioni europee, Venezia, Londra, Praga e Berlino.