Annuncio

Annuncio

I Brit Awards sono una cerimonia che si tiene ogni anno nell' O2 Arena di Londra, per celebrare e premiare le migliori canzoni, interpretazioni, album e artisti del panorama della musica pop,rock e indie. Quest'anno verrà presentata dal comico Jack Whitehall, per il secondo anno consecutivo, e dalla presentatrice radiofonica e dj Clara Amfo. Il design della statuetta caratteristica dei Brit Awards che è consegnata nel momento della premiazione, quest'anno è stata affidata a David Adjaye, un architetto britannico.

Le nominations

Le nominations sono state rese pubbliche lo scorso gennaio e coinvolgono grandi artisti del mondo della musica pop internazionale come Dua Lipa, Calvin Harris e Demi Lovato.

Annuncio

Tra le categorie più interessanti e attese troviamo sicuramente quella di Miglior Album prodotto da un artista britannico: dove compaiono candidati, tra gli altri, George Ezra con 'Staying at Tamara's', il gruppo The 1975 con 'A Brief Inquiry into Online Relationships' e infine Florence the Machine con 'High as Hope'. Grande aspettativa anche per la categoria di Miglior Brano Britannico: il premio potrebbe essere assegnato, tra gli altri, a Calvin Harris e Dua Lipa con il loro duetto 'One Kiss', a Tom Walker con il suo brano 'Leave a light on' o alla canzone 'These Days' di Rudimental, Jess Glynne, Macklemore e Dan Caplen. A gareggiare nella categoria dedicata alla musica e agli artisti internazionali troviamo grandi nomi e personaggi molto amati dal pubblico come Travis Scott, Eminem e Shawn Mendes.

Annuncio

I migliori video del giorno

Brit Awards: ospiti e programma

La serata è solitamente aperta da un artista internazionale di particolare successo e neanche quest'anno questa tradizione sarà cambiata. Infatti, l'evento verrà aperto dall'attore Hugh Jackman che si esibirà in una perfomance tratta dal musical The Greatest Showman. La chiusura dello spettacolo verrà invece affidata alla cantante Pink, che sarà la prima artista internazionale a ricevere il premio alla carriera durante questa cerimonia. Durante la nottata si esibiranno, solo per citarne alcuni, Dua Lipa e Calvin Harris, il gruppo Little Mix e George Ezra. E' stato annunciata la trasmissione del red carpet live su Youtube Music e su Facebook, l'intera cerimonia verrà proposta, come di abitudine, sul canale Youtube officiale dei Brit Awards.

Annuncio

In Italia la serata sarà messa in onda mercoledì 20 febbraio sul canale Rai 4 in seconda serata alle 23:30.