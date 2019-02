Annuncio

Il 16 marzo su uno dei palchi più celebri d'Italia, il Mediolanum Forum di Milano, ci sarà l'atteso concerto del noto rapper Gué Pequeno. L'artista ha rivelato i nomi degli ospiti della serata che saliranno insieme a lui sul palco. Molti degli invitati sono amici e colleghi del rapper, come Mahmood che ha spalleggiato sul palco del Festival di Sanremo 2019 nella serata dei duetti, cantando insieme "Soldi", brano con il quale l'artista italo-egiziano ha vinto la kermesse. La comunicazione è arrivata nel primo pomeriggio di oggi, sulla pagina ufficiale Instagram dell'artista, suscitando un notevole clamore, soprattutto sui social network.

Tutti gli ospiti dell'atteso concerto

Il rapper ha dunque rivelato i nomi degli ospiti attraverso la locandina ufficiale dell'evento, pubblicata sulla pagina Instagram.

Il concerto di Gué Pequeno al Mediolanum Forum di Milano il 16 marzo sarà aperto da un altro rapper milanese di nuova generazione, Young Rame. In seguito saliranno sul palco altri affermati rapper italiani come Marracash, Noyz Narcos, Sfera Ebbasta, Gemitaiz e Luché. Ci saranno, inoltre, i Dark Polo Gang, Izi, Lazza, Rkomi e Drefgold.

Per quanto riguarda, invece, altri generi musicali saranno presenti Elettra Lamborghini, Frah Quintale, Enzo Avitabile, Carl Brave, Elodie ed il già citato Mahmood.

Fan delusi per l'assenza di Jake La Furia e Don Joe

L'artista si esibirà per la prima volta nella sua carriera al Mediolanum Forum di Milano e, proprio per rendere l'evento unico e speciale, ha voluto con se una nutrita schiera di colleghi ed amici tra i più noti ed amati dal pubblico giovanile italiano che saliranno sul palco per presentare insieme a lui il suo nuovo album, "Sinatra".

Dopo l'annuncio, però, molti fan hanno espresso la loro delusione per l'assenza di due musicisti, ossia Jake La Furia e Don Joe, i membri mancanti dei Club Dogo, noto gruppo milanese di cui Gué Pequeno ha fatto parte per diversi anni.

Secondo Rtl, inoltre, ci sarebbe la possibilità che Gué Pequeno, Elettra Lamborghini e Sfera Ebbasta possano essere i giudici della nuova stagione del programma televisivo The Voice, ma non c'è ancora nulla di ufficiale a riguardo ed al momento sono solo indiscrezioni.

Tornando all'evento milanese del 16 marzo, i fan del rinomato rapper staranno certamente già fremendo e, siamo sicuri, avranno iniziato il countdown per il concerto del Forum.