Secondo quanto rivelato in esclusiva dal portale Variety, i BTS saranno presenti alla 61° edizione dei Grammy Awards che si terrà domenica 10 febbraio allo Staples Center di Los Angeles. I Bangtan Boys (Bangtan Sonyeondan è il nome originario della band) faranno la loro prima apparizione ai Grammys in qualità di presentatori, assegneranno infatti uno dei premi agli artisti in nominations.

L'indiscrezione è stata divulgata la scorsa notte ed in poco tempo è stata ripresa dai più importanti siti di intrattenimento internazionali.

La conferma è arrivata successivamente proprio dalla BigHit Entertainment, la loro etichetta discografica.

#BTSxGrammys is real: @BigHitEnt has confirmed with me that @BTS_twt will be attending and presenting an award at the upcoming 2019 #Grammys. @RecordingAcad will share an official announcement later this week.



Congrats, guys. This is huge and something I know means a lot to you. pic.twitter.com/CzF1sOT0zG — Jeff Benjamin (@Jeff__Benjamin) 5 febbraio 2019

Per i giovani sudcoreani anche una nomination

Per i BTS sarà la prima apparizione in assoluto ai Grammy Awards, una tappa importante della carriera che va ad aggiungersi ai numerosi successi ottenuti dal gruppo sudcoreano.

Per loro, anche una nomination (la prima in assoluto per un gruppo K-Pop ai Grammys, ndr): sono infatti candidati per il "Best recording package" (miglior cofanetto/confezione in edizione limitata) per il loro album "Love Yourself: Tear", insieme al direttore artistico Husky Fox. Nominati nella stessa categoria anche "Masseduction" di St. Vincent, "Be the Cowboy" di Mitski, "The Offering" di The Chairman e "Well Kept Thing" dei Foxhole.

Potrebbero esibirsi sul palco dello Staples Center

Al momento non è certo se ci sarà o meno una performance da parte dei BTS, ma le possibilità che ciò possa accadere non sono remote. Stando ai rumors delle ultime ore, pare che Ariana Grande abbia rinunciato ad esibirsi ai Grammys [VIDEO], lasciando così un posto vuoto in scaletta. La notizia non è stata ancora confermata ufficialmente, ma se così fosse, i fan potrebbero aspettarsi una sorpresa dell'ultimo minuto.

Red Carpet in diretta sul sito ufficiale

La 61° edizione dei Grammy Awards verrà presentata dalla cantante Alicia Keys. La cerimonia verrà trasmessa in diretta dallo Staples Center di Los Angeles domenica prossima sull'emittente CBS a partire dalle 2 del mattino di lunedì prossimo in Italia (8:00 p.m. ET/ 7:00 p.m. CT). Sarà possibile seguire in diretta il Red Carpet sul sito GRAMMY.com a partire dalle 23 di domenica sera (5:00 p.m. ET/ 4:00 p.m. CT). Tra le performance della serata già confermate figurano quelle di Camila Cabello, Cardi B, Brandi Carlie, Miley Cyrus, Dan + Shay, H.E.R., Post Malone con i Red Hot Chili Peppers, Shawn Mendes, Janelle Monáe e Kacey Musgraves.