Leggendo l'ultima biografia del leader dei Nirvana, dal titolo Serving The Servant, si ha l'esatta impressione che Kurt Cobain non amasse particolarmente la figura di Axl Rose, cantante dei Guns N'Roses. Nel corso di una recente intervista, Danny Goldberg, autore del libro ed ex manager della band, ha raccontato un nuovo episodio che aiuta meglio a capire i rapporti tra i due artisti.

L'intervista

L'ultimo libro dedicato a Cobain, Serving the Servant: Remembering Kurt Cobain, non mancherà sicuramente di aneddoti ed episodi curiosi.

Pian piano l'autore Danny Goldberg li sta raccontando e l'ultimo riguarda anche stavolta il rapporto tra Axl Rose e Kurt.

Goldberg, che dei Nirvana è stato anche il manager, ricorda che una volta Axl Rose aveva chiesto alla band di Seattle di suonare per la sua festa di compleanno, ma la band rifiutò categoricamente. Probabilmente, a spingere verso il rifiuto secco fu l'opinione che Kurt aveva di Axl Rose. Goldberg sottolinea come Kurt si considerasse un femminista, e oltretutto la band di Los Angeles avevano realizzato un brano che Kurt non poteva sopportare.

"Appartenevano a due campi culturali differenti" ha detto Goldberg. "E dopo che venne pubblicato un articolo su Vanity Fair, Axl disse qualcosa di molto grave verso Kurt, qualcosa che si riferiva al fatto che lui e Courtney avrebbero meritato il carcere, una cosa davvero pesante".

Altri episodi di antipatia

E quella non fu affatto la prima volta che Kurt rifiutò di incontrare Axl Rose e la sua band: infatti, prima di uno show dei Nirvana nel 1991, il cantante dei Guns N'Roses era insieme a Eddie Rosenblatt, presidente dell'etichetta Geffen Records, che aveva sotto contratto sia i Nirvana che la band di Axl Rose, e chiese di poter incontrare Kurt per un saluto.

Goldberg però incassò il rifiuto secco da parte di Kurt e, per non fare brutta figura con i due, diede loro dei pass per il backstage e poi fece uscire Cobain da una porta secondaria, in modo da far sembrare l'episodio come qualcosa di puramente casuale. Sempre secondo Goldberg, Axl rimase comunque deluso.

In un'altra occasione invece, per la cerimonia degli Mtv VMA del 1992, ebbe luogo una piccola lite tra Axl Rose, Kurt Cobain e la moglie Courtney Love: quest'ultima era diventata mamma da poco e chiese, scherzando, ad Axl se voleva fare il padrino della bambina.

Dopo un battibecco con la fidanzata di Axl, quest'ultimo intimò al cantante dei Nirvana di far star zitta la moglie, altrimenti l'avrebbe buttata sul marciapiede. E per finire Kurt, provocando, intimò alla moglie di stare zitta, insultandola, cosa che fece arrabbiare non poco Axl, che se ne andò via sbuffando.