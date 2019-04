È ufficialmente iniziato sabato sera con un tutto esaurito a Torino il nuovo tour di Marco Mengoni che dopo le principali capitali europee ora si è spostato in Italia nei maggiori palazzetti. "L'Atlantico tour", come l'album omonimo che ha conquistato il doppio disco di platino per le migliaia di copie vendute, arriverà nelle più grandi città italiane.

"I'll show you I Great I am". Con questa frase il cantante ha aperto il suo concerto facendo sue le parole del grande pugile Muhammad Ali. Una frase di incitamento, che invita a combattere ogni giorno tutte le lotte, anche le più semplici.

Così Mengoni ha spiegato la sua scelta. Poi si passa al primo dei tanti successi in scaletta, partendo dall'ultimo singolo estratto dall'album "Atlantico" e che è intitolato appunto "Muhammad Alì." Si tratta di un inno ispirato al grande campione di pugilato. I precedenti singoli "Voglio" e "Hola I say" in duetto con Tom Walker hanno intanto già raggiunto milioni di visualizzazioni su YouTube.

L'Atlantico tour di Marco Mengoni: musica, parole e incanto

Nel corso del concerto non sono mancate le hit più celebri di Mengoni, ma c'è stata anche tanta voglia di divertirsi e di riflettere.

Non sono mancati i riferimenti all'arte con il volto di Frida Khalo, ma anche temi molto attuali come l'impegno per l'ambiente.

Il tour andrà avanti in tutta Italia fino a fine maggio: l'ultima tappa sarà infatti a Casalecchio di Reno (Bologna) il 30 maggio.

La serata di sabato a Torino si è basata su due ore di show con colori, suoni e racconti forti di vita per abbracciare migliaia di fans in delirio. Più che un concerto è sembrato un viaggio, che l'artista vuole fare insieme al suo pubblico rendendolo partecipe e sorprendendolo con effetti sonori e scenici di grande impatto.

Un percorso di crescita soprattutto personale, che rappresenta la sua evoluzione artistica. Il cantante, porta in scena sé stesso e anche le sue battaglie come quella appunto contro l'inquinamento. "Sottolineerò sempre di più il voler salvaguardare una terra che ci è stata data in prestito", ha spiegato Mengoni aggiungendo che porterà questo messaggio in tutte le città italiane in cui il suo "Atlantico tour" farà tappa. La prossima serata si svolgerà al Forum di Assago a Milano il 1° maggio.

A tre anni di distanza dall'ultimo live Mengoni è tornato sul palco e lo ha fatto veramente in grande stile.

Un palco che è sembrato vivere, trasformandosi ad ogni singolo brano con dei bellissimi giochi di luci.

Marco Mengoni ha partecipato personalmente all'organizzazione di tutto lo spettacolo, unendo sapientemente le varie sonorità presenti nell'album: la musica latina, i ritmi tribali e anche il soul. Ne è venuto fuori uno show che meraviglia, fatto di equilibrio e di misura. Uno spettacolo in cui parla l'arte e che conferma Mengoni come uno degli artisti italiani più amati degli ultimi anni.