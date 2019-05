Si può chiedere il rimborso di un concerto perché lo spettacolo non ci è piaciuto minimamente o non è stato all'altezza delle aspettative? A leggere questa storia sembrerebbe che in alcuni casi sia possibile. Un fan dei Kiss infatti ha accusato la band statunitense di mimare le parti vocali durante le loro esibizioni dal vivo, ed ha chiesto esplicitamente il rimborso dei biglietti, dopo aver osservato ad un concerto che il chitarrista e cantante Paul Stanley muoveva le labbra a tempo senza cantare, con sotto una base musicale.

Paul Stanley, cantante e autore dei Kiss

Il racconto di un fan

Nel corso del celebre programma radiofonico Trunk Nation, condotto da Eddie Trunk su SiriusXM, è emersa una storia curiosa, in seguito alla domanda di un ascoltatore che ha chiesto allo speaker quante persone hanno chiesto il rimborso del biglietto del concerto dopo aver assistito a pessime esibizione del gruppo o dell'artista.

E inoltre l'ascoltatore ha aggiunto: "Con gruppi come i Kiss, ad esempio, le atroci esibizioni canore di Paul Stanley mi turberebbero seriamente se pagassi una somma considerevole per un biglietto e se prestassi fede ad alcuni video che sono stati caricati su YouTube".

Il conduttore gli ha risposto dicendo che per quanto riguarda i Kiss, tutto è ben documentato sulla rete e su YouTube, probabilmente riferendosi al fatto che la band si serva del playback.

Il conduttore spiega che basta connettersi su Google o aprire YouTube visto che ci sono moltissime prove a riguardo. "A volte cancellano quei video visto che costituiscono una prova lampante, ma è stato già visto migliaia di volte in rete. In questo tour non canta così male, ma per il fatto che utilizza una traccia!"

Il fan che ha ottenuto il rimborso

L'ospite inoltre ha aggiunto un racconto interessante su un rimborso davvero particolare: "Conosco un tizio di Boston che, quando si è accorto che i Kiss utilizzavano una registrazione, ha chiesto e ottenuto il rimborso! Questo tizio ha speso grosse somme per quattro tagliandi dei Kiss, poi ha visto questo su YouTube e ha contattato Ticketmaster, dicendo ‘Ho pagato per assistere ad un concerto di musica live, dal vivo, e qui non è tutto dal vivo, quindi rimborsatemi’.

Dopo 24 ore Ticketmaster gli ha concesso il rimborso. È interessante come cosa. Questa persona frequenta anche il giro musicale, e quindi non si tratta semplicemente di un fan che vuole creare polemiche e zizzania”.

Questo aspetto dei Kiss non è certamente nuovo, e spesso il gruppo in passato è stato accusato di aver fatto dei concerti più registrati che dal vivo. In loro difesa, si è schierato l'ex frontman degli Skid Row,Sebastian Bach, che ha detto che lo scorso febbraio la band non stava affatto fingendo.