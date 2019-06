Ottima notizia per tutti i fan amanti della musica metal: i Rammstein hanno annunciato il loro tour per il 2020 e saranno anche in Italia. La notizia viene diffusa tramite i social dalla stessa band, che ha condiviso un post sulla propria pagina Facebook

Il gruppo musicale tedesco, leader del genere industrial metal, ha reso noto soltanto le città interessate al tour, senza ancora specificare le date.

Rammstein in Italia

La band tedesca, guidata da Till Lindemann, sarà in Italia nel 2020, anche se ancora non è stato comunicato precisamente quando: per ora i fan dovranno accontentarsi della location, che sarà lo Stadio Olimpico di Torino.

Non sarà difficile però intuire che il concerto avrà luogo tra giugno e luglio, visto che l'impianto dello Stadio Olimpico viene utilizzato dal Torino Calcio per le gare del campionato di Serie A, e pertanto sarebbe complicato organizzare il concerto in periodi diversi dell'anno.

La band in tour porterà anche i brani estratti dal nuovo album, uscito lo scorso 19 giugno, pubblicato a distanza di dieci anni dall'ultimo Liebe Ist Für Alle Da. L'ultimo disco finora sta riscuotendo ottimi successi di pubblico, nonostante l'immancabile dose di critiche, a volte eccessive, portate avanti in seguito alla pubblicazione del video di Deutschland, che hanno visto la band accusata, senza un giusto motivo, di antisemitismo da parte della comunità ebraica tedesca e anche da parte di alcuni settori della stampa in Germania.

Nonostante questo la band continua il suo tour e annuncia anche gli impegni per il 2020: in un post pubblicato su Facebook vengono svelate soltanto le città interessate al tour del prossimo anno, senza una data esatta: la band tedesca conferma la sua presenza in molti paesi europei oltre all'Italia, come in Germania, Polonia, Regno Unito, Svezia e Norvegia.

Il tour 2019

Visto che per ora non ci sono informazioni e ulteriori indiscrezioni sulla data e sulle prevendite dei biglietti, tutti i fan dei Rammstein possono intanto pensare ai concerti che la band terrà quest'estate in giro per l'Europa, visto che saranno protagonisti in molti festival all'interno del vecchio continente.

Il prossimo concerto della band sarà quello del prossimo 25 giugno a Rotterdam: nel weekend la band è attesa con una doppia data a Parigi, poi tornerà in Germania e farà tappa in altri paesi europei, come Gran Bretagna, Belgio, Repubblica Ceca, Polonia e Lussemburgo che li vedranno impegnati per tutto il mese di luglio. A fine luglio suoneranno in Russia e Lituania, e poi in agosto a San Pietroburgo e poi di seguito in Scandinavia, con concerti in Finlandia, Svezia e Norvegia.

A concludere l'intenso tour estivo c'è la doppia data di Vienna presso l'Ernst-Happel-Stadion, prevista per il prossimo 22 e 23 agosto.