Da qualche ora è ufficiale: il Machete Mixtape volume 4 verrà pubblicato il prossimo 5 luglio. Confermate quindi le indiscrezioni degli ultimi giorni, che avevano alimentato a dismisura l'hype dei supporter.

Nei giorni scorsi Salmo, uomo simbolo del collettivo e artista più in vista tra tutti i membri del crew, aveva infatti pubblicato un'immagine con scritto 'Nuovo Album', senza specificare ulteriori dettagli.

Gli indizi dell'arrivo del Machete Mixtape 4

Successivamente molti osservatori avevano fatto notare come anche altri due rapper di casa Machete, ovvero Nitro Wilson e Dani Faiv, avessero da poco lasciato significativi indizi relativamente ad imminenti nuovi progetti discografici.

Troppe coincidenze dunque, che avevano fatto supporre ai più che gli annunci fossero in realtà interconnessi tra loro, dato che abitualmente le uscite degli album solisti dei rapper Machete non avvengono in contemporanea.

Nelle ultime ore però le indiscrezioni sono state del tutto confermate dai diretti interessati: il disco uscirà il prossimo 5 luglio, e vi prenderanno parte tutti i membri del Machete Crew, ma anche e soprattutto, come da tradizione, tanti altri esponenti di peso della scena Rap italiana, esterni al collettivo nato in Sardegna e trasferitosi poi a Milano.

La tracklist del Machete Mixtape 4: dentro Fabri Fibra, Massimo Pericolo, Marracash, Gemitaiz, Ghali, Izi e tanti altri

Poco fa Salmo ha infatti pubblicato la tracklist ufficiale del progetto, che in tutto conterrà 18 tracce:

01. 'Bud Spencer': con Salmo e Lazza

02. 'Gang': con Salmo ed Hell Raton

03. 'Yoshi': di Dani Faiv, Tha Supreme e Fabri Fibra

04. 'Ho paura di uscire, parte 2': con con Lazza e Salmo

05. 'Marylean': con Salmo, Nitro Wilson e Marracash

06. 'Io può': con Jack The Smoker, Salmo e Beba.

07. 'Star wars': con Fabri Fibra e Massimo Pericolo

08. 'No way': Tedua, Tha Supreme e Nitro Wilson

09. 'Sugar': di Salmo feat Lazza

10. 'Doppio Gang': Tha supreme

11. 'FQCMP': con Dani Faiv, Salmo e Nitro

12. 'Walter Walzer': di Dani Faiv e Shiva

13. 'Ken Shiro': Nitro Wilson

14. 'Skit freestyle': Salmo e Jack The Smoker

15. 'Orange Gulf': con Salmo, Jack The Smoker e Dani Faiv

16. 'Goku': con Ghali e Sick Luke

17. 'Machete Bo$$': di Dani Faiv, Nitro e Jack The Smoker

18. 'Mammastomale': con Salmo, Gemitaiz e Izi.

Le aspettative per il Machete Mixtape 4

Tantissimi dunque i protagonisti del rap italiano che hanno preso parte in qualità di ospiti al progetto.

In queste prime ore dalla diffusione della tracklist i fan stanno mettendo a confronto le proprie aspettative sui social: la traccia più attesa sembra essere quella che vedrà alternarsi al microfono Fabri Fibra e Massimo Pericolo, ovvero quello per molti è il numero uno indiscusso del rap italiano, assieme alla più concreta tra le promesse della nuova generazione.

Attesissimo anche il pezzo con Marracash, ma ancor di più il seguito di 'Ho paura di uscire', seconda parte della hit che Salmo aveva pubblicato nel suo ultimo fortunatissimo album 'Playlist'. Ora non resta che spettare il 5 luglio 2019.