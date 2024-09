Oasis e una reunion che non sempre soddisfa il palato dei musicisti e degli addetti ai lavori. Questo è il caso dei Fontaines D.C, la band irlandese che in una recente intervista non ha espresso contentezza per la reunion dei fratelli Gallagher. Nel mondo musicale la notizia del tour della storica band di Manchester è stata un colpo inaspettato che ha attirato anche non poche critiche. Nel caso specifico comunque Liam Gallagher, non noto a comportamenti sobri e pacati (specie sui social network) non ci ha pensato due volte a rispondere per le rime.

Liam Gallagher e i Fontaines D.C.

La reunion degli Oasis non può piacere a tutti. Così come non può piacere a tutti la musica degli Oasis e i loro concerti. Senza giudicare i gusti degli altri è interessante però notare come Liam Gallagher, frontman e cantante della band di Manchester, non abbia perso il 'carattere', se così possiamo chiamarlo. Negli anni Liam è stato il fratello più litigioso e che non ha mai avuto problemi a dire quel che pensava, anche se questo voleva dire insultare e attaccare in modo violento qualcuno.

E di recente, in un'intervista alla radio belga Studio Brussel, Carlos O'Connell e Conor Deegan III dei Fontaines D.C. hanno risposto alla reunion degli Oasis in questo modo: "Non ce ne frega un c***o se dobbiamo essere onesti.

Noi non siamo entusiasti, crediamo che siamo rimasti incastrati negli anni 10 e in una nostalgia che ci fa dimenticare di fare delle robe nuove".

L'attacco sembra di tipo musicale e stilistico. La reunion viene vista come un ritorno nostalgico alle sonorità degli anni Novanta, mentre loro stanno cercando, secondo il loro punto di vista, di rinnovare la scena musicale: "Ciò che abbiam voluto fare con il nostro disco è stato guardare al futuro facendo cose nuove", hanno detto i musicisti irlandesi nell'intervista.

"Quindi il fatto che gli Oasis facciano la reunion ora è abbastanza fastidioso”.

Fuck them little spunkbubbles I’ve seen better dressed ROADIES — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 12, 2024

La risposta di Liam Gallagher

Liam Gallagher non è noto per le sue maniere regali e così la risposta, affidata ai social network, non è stata delle più prosaiche e diplomatiche.

Su X ha scritto quanto segue: “Fo****evi, palle mosce, ho visto dei roadie vestiti meglio di voi. Sembrate una versione di m***a degli EMF".

Gli spunkbubbles a cui si riferisce nel messaggio in inglese pubblicato sui social sono proprio i Fontaines D. C., la band post-punk di Dublino.

Dunque, come avveniva anche mesi fa quando la reunion sembrava solo un abile provocazione dei bookmakers britannici, Liam Gallagher non si smentisce e non 'perdona' chi lo critica. D'altronde non è una novità, e forse è proprio questo carattere e modo di fare è stato tra i motivi (insieme a molti altri) che 15 anni fa hanno portato allo scioglimento degli Oasis.

Coi Fontaines D.C invece qualche giorno fa la stampa inglese parlava della possibilità che il gruppo di Dublino aprisse le date del tour degli Oasis. E sicuramente questo acceso botta e risposta ci fa pensare che sarà veramente improbabile.