Tommaso Paradiso ha ufficialmente abbandonato i TheGiornalisti. Una notizia choc per fan della band arrivata come un fulmine a ciel sereno. A comunicarlo è stato lo stesso cantante con una serie Instagram Stories, nelle quali ha annunciato l'arrivo del suo primo brano da solista. Pur senza rivelare i dettagli su quanto successo tra lui e gli altri componenti del gruppo (ma lasciando intuire che gli ultimi mesi non sono stati facilissimi, anzi piuttosto tesi), Paradiso ne è sicuro: "Per quanto mi riguarda i TheGiornalisti non esisteranno più".

Paradiso diventa solista: l'annuncio tramite Instagram

Tommaso Paradiso ha annunciato il suo addio ai TheGiornalisti così: "Fra qualche giorno verrà pubblicato un nuovo singolo. Non verrà pubblicato come TheGiornalisti ma come Tommaso Paradiso". Poi ha aggiunto: "E' giusto così. E' stata un'avventura meravigliosa che ci ha portato sino al Circo Massimo. Ma sapete meglio di me o come me che le storie nella maggior parte dei casi non sono infinite.

E' inutile che vi stia a citare le dinamiche per le quali si è giunti a tale conclusione. A voi vi deve rimanere tutto l'affetto che in questi anni abbiamo condiviso insieme".

Dopodiché, Tommaso ha continuato il suo lunghissimo post scrivendo: "Ho scritto ogni singola parola e ogni singola nota di tutto ciò che fino ad oggi avete ascoltato e continuerò a farlo da solo. Sono stati mesi piuttosto complicati, ho deciso di stare in silenzio".

Il cantante ha spiegato che, se vorrà dire le proprie motivazioni, lo farà in seguito e che per ora non ha intenzione di svelare nient'altro, se non il fatto che è stato male in questo ultimo periodo.

Paradiso confessa: 'Non sono abituato a vivere in clima teso'

"Per vivere bisogna stare bene, trovarsi in armonia sennò anche un sogno può trasformarsi in un incubo", ha aggiunto Paradiso.

A quanto pare, stando alle dichiarazioni del cantante, nella band vi era un'atmosfera non molto positiva né serena.

"Non sono abituato a vivere in clima teso, né a lavoro, né a casa e né in qualsiasi parte del mondo. La musica è libertà, mi ha portato via dai guai e anche questa volta mi ha portato altrove".

Infine, l'ormai ex frontman della band indie-pop romana ha concluso: "Per quanto mi riguarda, i TheGiornalisti non ci saranno più. Ma ci saranno i brani, sempre e solo quelli. Quelli di prima, quelli di oggi e quelli di domani. Non vi chiedo niente, se non di avere un po' di delicatezza nel voler cercare di esternare i sacrosanti pareri sulla questione. Le cose succedono".

TheGiornalisti: la storia della band

I TheGiornalisti sono una band indie-pop fondata a Roma nel 2009, da Tommaso Paradiso, Marco Primavera e Marco Antonio Musella.

Nel 2011 è uscito il disco "Vol.1", al quale sono seguiti l'EP "Canzoni fuori" e "Vecchio", secondo album pubblicato nel 2012.

Si sono fatti conoscere al grande pubblico grazie al terzo disco intitolato "Fuoricampo", contenente i singolo "La fine dell'estate".

Il vero successo è arrivato con l'album "Completamente Sold Out", certificato disco d'oro.

Nel 2017 la band ha collaborato con il rapper Fabri Fibra per il brano "Pamplona" e hanno realizzato il tormentone estivo "Riccione". L'ultimo album della band è intitolato "Love", dal quale ha lanciato anche l'omonimo tour nel 2018.

Inoltre, Tommaso Paradiso ha scritto brani per numerosi artisti del calibro, come Luca Carboni, Noemi, Giusy Ferreri, Nina Zilli, Loredana Berté.