Il nome di Vasco Rossi suscita sempre grande interesse e lo stesso potrebbe succedere tra qualche giorno a San Giuseppe Vesuviano. Al The New Old Pub, infatti, si esibiranno i Csic, acronimo di Cosa succede in città, cover band dedicata al Rocker di Zocca. Concerto in programma venerdì 29 novembre, alle ore 21:30. Si tratta di una delle Tribute band più conosciute sul suono Nazionale e non solo. In passato, infatti, i Csic si sono esibiti anche a New York, riscuotendo sempre un grande successo di pubblico.

Csic a San Giuseppe Vesuviano

Venerdì prossimo i Csic saranno di scena al New Old Pub, in quello che una volta era il vecchio Mixage, a San Giuseppe Vesuviano. Evento atteso da tempo visto che da anni si sussurrerebbe di una loro possibile esibizione nel paese alle pendici del Vesuvio.

Nati nel 2002, nel corso di diciassette anni di carriera hanno suonato in giro per tutto il mondo, esibendosi oltre che a New York, anche in Ungheria e in Polonia. Dal 2008 i Cosa succede in città suonano anche con i membri della band di Vasco Rossi, su tutti Alberto Rocchetti e Claudio Golinelli, detto il Gallo, passando anche per l'ex sassofonista, Andrea Innesto, detto Cucchia, e l'ex corista Clara Moroni.

Antonio Cicco è anche l'unico ad aver collaborato con Stef Burns, cantando Lunedì e C'è chi dice no nel concerto conclusivo del tour del chitarrista americano a Roma.

Nel 2012, però, c'è una data segnata in rosso sul calendario visto che, tra i concerti tenuti negli Usa, spicca quello tenuto allo Shrine di Harlem, noto quartiere nero di New York, al Brighton Bar di Long Branch-New Jersay, locale che ha visto la nascita del Boss Bruce Springsteen. Antonio Cicco e Enzo Russo, chitarrista dei Csic, che hanno anche partecipato al Roxy Bar di Red Ronnie, arrivarono alla finale nella competizione dedicata alle band emergenti con il gruppo La Nevrosi.

Fame di live di Vasco Rossi

Nell'aria c'è fame di live di Vasco Rossi, come testimoniano i biglietti andati a ruba per i concerti che il cantante terrà a Firenze il 10 giugno, a Milano il 15 giugno, a Roma 19 e 20 giugno e a Imola il 26 giugno, con il raddoppio al Circo Massimo nella capitale. Proprio per questo anche al New Old Pub sale l'attesa per il concerto che terranno i Csic, in una sorta di antipasto di quello che si vedrà la prossima estate. Da Vivere o Niente a Gli Angeli, passando per Il Mondo che vorrei, Manifesto Futurista, Siamo soli, Siamo solo noi, Ti taglio la gola, Vita spericolata, Albachiara, Lo Show, Sally e tanti altri capolavori che verranno riproposti in una serata all'insegna del Rocker di Zocca.

Caso vuole che proprio il 29 novembre uscirà in tutti i negozi e gli store digitali il dvd dedicato ai quattro concerti tenuti da Vasco Rossi allo stadio Meazza di Milano la scorsa estate. Sarà, inoltre, possibile acquistare anche un cofanetto in cui è incluso il film che sta andando in onda nei cinema di tutta Italia in questi giorni, dedicato ai tour 2018-2019.