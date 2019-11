Venerdì scorso Marracash ha annunciato ai fan l'apertura delle prevendite per un quarto concerto nella prestigiosa cornice del Forum di Milano, tappa fondamentale – Marracash è nato in Sicilia ma è cresciuto a Milano, ed il capoluogo lombardo è spesso il teatro dei racconti presenti nei suoi brani – del tour di 'Persona', che inizierà nella primavera del 2020.

Marracash fa poker al forum di Milano, i fan chiedono San Siro

In un primo momento era stata preventivata un'unica data al Mediolanum Forum, ma visto e considerato il pochissimo tempo necessario ai fan per esaurire i ticket, terminati già a poche ore dall'apertura delle prevendite, gli organizzatori del tour hanno deciso di aprire una seconda data.

Successivamente però, dato che anche in questo caso i biglietti si erano esauriti rapidissimamente, è stato necessario organizzarne anche una terzo evento. Venerdì scorso è stata invece annunciata la quarta e – almeno per ora – ultima data di Marracash al Forum, che si terrà il 2 maggio 2020.

Un filotto sicuramente degno di nota quello del rapper della Barona, che tra aprile e maggio si troverà a calcare il palco del Forum per ben quattro volte nell'arco di un mese.

Molti fan, come ha avuto modo di dichiarare lo stesso Marracash, in questi giorni hanno chiesto a quest'ultimo come mai, visto l'entusiasmo e l'affetto dimostrato dal pubblico, non abbia optato per trasformare le date previste al Forum in un unico evento nella cornice più prestigiosa che la città di Milano può offrire ad un rapper, ovvero quella di San Siro.

'Questa cosa di San Siro me la scrivono tutti'

La medesima domanda è stata posta all'artista classe 1979 anche da Michele Wad Caporosso, nel corso di un'intervista concessa venerdì scorso negli studi milanesi di Radio Deejay, poco prima che Marracash ufficializzasse l'apertura di una quarta data al Mediolanum Forum.

"Tre Forum (nel momento in cui stava andando in onda l'intervista la quarta data non era stata ancora ufficializzata, ndr) sono praticamente un San Siro", ha fatto notare lo storico speaker di Radio Deejay e conduttore di Hip Hop Tv, rivolgendosi a Marracash al minuto 11 della chiacchierata.

L'autore di 'Persona' ha replicato con queste parole: "Questa cosa di San Siro me la scrivono tutti, ma io penso sia il caso di fare le cose con calma, in questo momento preferisco fare tre o quattro Forum che San Siro, c'è tempo".

A San Siro suonerà Salmo

Difficile dire se e quando Marracash deciderà di accontentare i tanti che vorrebbero vederlo sul palco dello stadio di Inter e Milan, ciò che c'è di certo è che nei prossimi mesi sarà invece un altro peso massimo del Rap game italiano a tentare l'impresa di riempirlo. Salmo ha infatti annunciato a fine ottobre che il suo unico concerto italiano del 2020 – anno in cui il rapper sardo classe 1984 porterà in giro per il mondo il 'Playlist World Tour', che toccherà anche gli Stati Uniti – si terrà a metà giugno, proprio a San Siro.