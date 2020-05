Per i fan di Twilight c'è un'ottima notizia: uscirà un nuovo libro della saga. Dopo la mancata uscita di 12 anni fa Stephenie Meyer ci ha ripensato e ha deciso di pubblicare il quinto romanzo. Oltre un decennio dopo 'Breaking Dawn', pertanto, le vicende di Edward e Bella rese celebri anche dalle versioni cinematografiche sono destinate a proseguire e ad emozionare ulteriormente i fan con 'Midnight Sun'.

Twilight: dopo l'enorme successo la decisione della Meyer di far uscire un nuovo libro

Quale adolescente, negli anni che vanno dal 2005 ad oggi, non conosce Bella Swan ed Edward Cullen?

Il fascinoso vampiro e la testarda ragazza con la loro storia d'amore sono diventati famosi in tutto il mondo grazie soprattutto alla saga cinematografica (2008-2012), la quale narra di questi due ragazzi che, dopo il trasferimento di lei da Phoenix a Forks, si incontrano per la prima volta nel liceo della città. All'inizio Edward osserva da lontano Bella, ma senza mai parlarle o avvicinarsi nonostante anche lei sia interessata a lui. Dopo poco tempo però l'attrazione reciproca prevale e i due diventano amici.

Passato un breve periodo di amicizia entrambi sentono di provare qualcosa in più, ma Edward è restio a lasciarsi andare per via del suo segreto: è un vampiro. Solo grazie alla testardaggine di Bella i due diventeranno una coppia e lui troverà il coraggio di confessarle ciò che è. La loro storia sarà ostacolata da più parti, non mancano infatti le vicissitudini: l'odio dei lupi mannari verso la famiglia Cullen, di uno in particolare, Jacob, il quale è innamorato di Bella e farà di tutto per convincerla a lasciare Edward; e in più i due innamorati dovranno affrontare i complotti di una potente famiglia italiana di vampiri, i Volturi, che teme di essere spodestata da quella di Edward.

Prima però di essere una saga cinematografica, Twilight è una saga letteraria che ha venduto oltre 100 milioni di copie. Stephenie Meyer aveva in programma nel 2008 l'uscita di un quinto libro [VIDEO], ma a causa della diffusione illegale in internet di parti dello stesso, l'autrice aveva deciso di fermare la pubblicazione.

'Midnight Sun'

La buona notizia per i fan è che la Meyer ci ha ripensato, a distanza di dodici anni da Breaking Dawn, decidendo di far uscire quest'anno il tanto atteso nuovo libro, intitolato Midnight Sun, il quale racconterà le vicende della loro storia d'amore dal punto di vista di Edward.

Con questo libro la Meyer darà la possibilità ai lettori di conoscere meglio il protagonista maschile e il suo passato, potrebbe dunque essere considerato in parte un prequel. La data di uscita è prevista per il 4 agosto 2020 negli USA, mentre in Italia non è ancora ufficiale, ma nello stesso giorno sono previste alcune traduzioni straniere.

"Ho preso questa decisione perché, visto il periodo assurdo che stiamo vivendo, abbiamo bisogno di Libri da leggere". Questo quanto dichiarato dalla Meyer che ha aggiunto "spero che questo atteso romanzo possa dare un po' di gioia ai miei lettori e che una volta che l'avranno in mano potranno vivere per un periodo in un mondo immaginario.

Io stessa so di quanta distrazione necessito in questo momento e di quanto ho bisogno di essere in grado di sperare in qualcosa e, più di ogni altra cosa, di avere sempre più libri da leggere".

Proprio questo l'ha spinta a fare la scelta che ha reso felici milioni di fan in tutto il mondo. Talmente felici che il sito ufficiale della saga è stato preso d'assalto, tanto da andare in down.