Rino Gaetano quarant'anni dopo. Per commemorare il cantautore italiano è stata pubblicata Istantanee e tabù, una collezione che contiene una canzone inedita insieme a curiosità, rarità e provini che finora non sono mai stati pubblicati. Disponibile in vari formati, dal digitale al vinile, ripercorre tutta la carriera artistica del cantante, venuto a mancare il 2 giugno del 1981 a seguito di un incidente stradale.

La collezione per ricordare Rino Gaetano

A quarant'anni dalla prematura scomparsa del cantautore calabrese, esce il 25 giugno la collezione Istantanee e tabù.

Tante novità in arrivo per tutti i fan di Rino Gaetano, a cominciare dall'inedito Io con Lei, e l'aggiunta di inediti e provini rimasti finora inediti. Tra le novità inoltre è presente anche un nuovo videoclip di uno dei suoi maggiori successi, Ma il cielo è sempre più blu, in cui recita il nipote del celebre cantautore. Rino è considerato uno dei cantautori più importanti della musica italiana. Con la sua voce ruvida, con i suoi testi ironici e al contempo profondi, in cui non mancano denuncia sociale e leggerezza, ha scritto importanti pagine della canzone italiana nel corso degli anni Settanta.

Il nuovo video di 'Ma il cielo è sempre più blu'

Il videoclip di Ma il cielo è sempre più blu è stato pubblicato insieme alla collezione.

Girato a Roma dal regista Attilio Cusani, vede la partecipazione del nipote del cantante Alessandro Gaetano. In un comunicato, l'uomo ha detto che il regista ha saputo ritrarre sia il lato "popolare" che "onirico" del celebre brano.

A suo avviso, Rino apprezzerebbe il video. Ha detto che fin da subito ha apprezzato il progetto e lo trova "originale, significativo e paradossale".

C'è anche un curioso aneddoto nel video e riguarda una scena della clip in cui è presente l'ukulele di Rino Gaetano. Lo stesso strumento appare nel video di Gianna e, come spiega il nipote, è stato esposto al pubblico in passato nel corso del Rino Gaetano Day, che si tiene ogni anno nella Capitale il giorno della scomparsa del cantante.

La collezione ripercorre la carriera di Rino Gaetano

La collezione è stata realizzata con la collaborazione di Anna ed Alessandro Gaetano. A renderla più pregiata è il materiale inedito, come il brano Io con lei, oltre a una serie di demo e versioni originali che non sono ancora stati pubblicati e che sono diverse nel testo e nell'arrangiamento. Istantanee e tabù, oltre al formato streaming presente sulle piattaforme digitali, è presente anche nel formato vinile in versione quattro dischi in edizione limitata, in formato doppio LP e in formato Compact Disc doppio. I brani scelti ripercorrono il percorso musicale e artistico di Rino Gaetano e sono estratti dai sei album pubblicati dal cantautore nella sua breve ma al contempo intensa carriera.