Vittoria Iannacone, cantante pop di origine molisana, è attiva da ormai diversi anni nel panorama musicale italiano, e lo scorso 22 luglio è uscito il suo nuovo singolo dal titolo "L'Errore". Per l'occasione Blasting News l'ha contattata per una breve intervista esclusiva.

Intervista a Vittoria Iannacone

Salve Vittoria. Siamo tutti esseri fallibili per definizione e questo ci rende umani (errare humanum est) ma leggiamo nei commenti di Annalisa Insardà e Iannacone, che firma la musica del brano, che siamo anche esseri "colpevoli". Significa che l’errore (seppur contemplato) è in definitiva sempre giudicato e condannato?

"Assolutamente sì, l'errore, anche se umano, è sempre qualcosa che tende a farci giudicare il più delle volte, e questo ci rende schiavi di un sistema perché la paura del giudizio a volte è più grande; si tende sempre a cercare di avvicinarsi a quelle che sono le regole secondo un sistema che ci impone delle cose".

Ci spieghi la tua affermazione e quindi la ratio del nuovo brano: "...il sistema cerca di educarci a vivere con un ipotetico ordine precostituito, senza personalità e senza iniziativa, per essere più facilmente gestiti e manipolati"?

"L'affermazione che usiamo sul sistema che cerca di educarci senza personalità e senza iniziativa è proprio quello che dicevamo: siamo per la maggior parte delle volte all'interno di un vortice dove non facilmente c'è libertà di pensiero e si ci allinea al pensiero dominante senza consapevolezza e senza una reale personalità.

Io penso che è meglio "vivere in del tutto eccezionale", come dico nel testo della canzone".

Si tratta del vostro terzo singolo. Ci descrivi a grandi linee i due precedenti?

"Si esatto è il nostro terzo singolo insieme, ma in realtà il secondo singolo perché due sono i singoli pubblicati, il terzo "La regina nuda" non è ancora pubblico e con esso abbiamo partecipato solamente all'importante contest musica contro le mafie dove abbiamo ricevuto la 14° posizione con tanta soddisfazione in un anno dove la lista aveva previsto oltre 3000 iscrizioni.

Questo brano tratta un argomento molto importante, e le immagini del videoclip utilizzato per la presentazione sono immagini di repertorio della morte di Paolo Borsellino. L'altro brano invece pubblicato a gennaio dal titolo "Il giorno ideale", è un brano dove la scrittura della Insardà evidenza la bellezza della verità, ovvero che il Natale è Natale tutti i giorni, attraverso un abbraccio, un sorriso, un momento trascorso in serenità, e che la vita è ricca di momenti belli che sono una festa tutti i giorni dell'anno".

Puoi svelarci quali saranno le prossime tappe della stagione e se c'è già qualcosa in cantiere per l'autunno?

"Quanto ai programmi per la prossima stagione adesso siamo in una fase dove è ancora tutto molto faticoso per quanto riguarda le programmazioni, vista la situazione che stiamo vivendo e dove ancora si capisce se realmente ne siamo fuori oppure no, certo sia che ci sono delle belle novità in cantiere, che speriamo riusciamo a portare avanti al più presto, ci sono anche in attesa possibilità di nuovi tour all'estero, che vedranno in cantiere di nuovo l'Australia, terra che mi ha dato la mia prima esperienza di tour all'estero nel 2018 indimenticabile, e la possibilità questa volta anche della Spagna. Inoltre ci sono novità anche su nuove collaborazioni artistiche con Big della musica Italiana".