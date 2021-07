I Metallica possono ancora dare il massimo. Questo è quello che pensa il suo chitarrista Kirk Hammett. Il musicista, nel corso di un'intervista a Blabbermouth, ha dato uno sguardo al passato della band e ha aggiunto inoltre che il gruppo può ancora fare cose importanti. Attualmente la band è alle prese con i festeggiamenti per i 30 anni di un disco molto importante, il Black Album, e a fine anno terrà due importanti concerti per celebrare i 40 anni di onorata carriera.

Il Black Album dei Metallica compie 30 anni

Secondo Kirk Hammett i Metallica possono fare ancora bene.

Il chitarrista, nel corso di un'intervista, sostiene che la band non è ancora sazia ed è ancora affamata. E ha ancora moltissime cose che vuole fare negli anni a venire. Nonostante un passato florido e gli enormi successi raggiunti nel corso della sua lunga carriera, il chitarrista non sembra affatto voler accontentarsi.

Nel frattempo, il gruppo si avvicina all'uscita del cofanetto speciale in occasione dei 30 anni del Black Album. L'album sarà rimasterizzato e sarà in vendita in vari formati, dal digitale al vinile. Non mancherà inoltre The Metallica Blacklist, una compilation di cover realizzate da 50 artisti. Gli incassi di questa uscita verranno devoluti alla fondazione All Within My Hands, oltre ad una serie di organizzazioni no profit che vengono scelte dagli artisti che hanno collaborato alla compilation.

I festeggiamenti per i 40 anni della band

Oltre a festeggiare l'anniversario dell'album, i Metallica si apprestano a festeggiare i loro quarant'anni di carriera con due show nella loro città natale, San Francisco. Saranno in programma il prossimo 17 e 19 dicembre al Chase Center e saranno due concerti esclusivi, con una scaletta speciale per l'occasione.

L'ultima volta in cui la band ha suonato in questa sede era il settembre del 2019. In quell'occasione il gruppo ha suonato insieme alla San Francisco Symphony Orchestra, per una serie di concerti orchestrali che sono stati inclusi nell'album S&M2.

Potenziale inespresso dei Metallica

Nel corso dell'intervista, poi, il chitarrista Kirk Hammett si è detto consapevole che la band può dare ancora tanto alla musica.

A suo avviso c'è ancora del potenziale inespresso da parte dei Metalilca. Dopo aver dato uno sguardo al passato, ai quarant'anni di carriera e alle lunghe trasferte sul tour bus in giro per gli Stati Uniti, il musicista è dell'idea che la sua band però non abbia dato ancora il massimo.

"La cosa davvero fantastica è che sento che non abbiamo ancora dato il massimo", ha detto Hammett. "Siamo ancora veramente affamati e vogliamo fare ancora musica...ci importa ancora molto della musica e ci importa di noi". Mentre i fan attendono con curiosità notizie sul nuovo album, il musicista ha poi aggiunto: "Non vedo nessun segnale di rallentamento, ci sono ancora molte cose che vogliamo fare".