Camila Cabello, cantautrice cubana naturalizzata statunitense, è la protagonista del nuovo musical "Cenerentola", in uscita oggi 3 settembre sulla piattaforma video di Amazon Prime.

Tra scenografie incantate, sfumature di colori variopinti, tratti di cultura pop e una trama decisamente modernizzata, la pellicola segue le vicende di Cenerentola, che lotta e si fa spazio nel mondo per la realizzazione dei suoi sogni.

Trama

Il film è un reboot del grande classico Disney, rivisitato in chiave moderna e originale. La protagonista infatti è Cenerentola, detta Ella, una ragazza piena di talento che aspira a diventare stilista, e nasconde e risparmia ogni penny per acquistare la stoffa e farsi conoscere nel mondo della moda.

Ma il suo voler rendersi indipendente e autonoma le crea non pochi problemi e difficoltà.

Questa nuova versione cinematografica della fiaba si distacca quindi dal cartone di animazione del 1950: qui infatti la protagonista ha altre aspirazioni e sogna di realizzarsi nel mondo del lavoro, avvicinandosi quindi molto di più agli ideali moderni.

La pellicola affronta alcune tematiche e situazioni molto più attuali rispetto alla versione del passato, come afferma la stessa Kay Cannon, sceneggiatrice e regista: "Volevo arrivare alle nuove generazioni con elementi più contemporanei, e volevo raccontarlo in modo che fosse più vicino alle giovani di oggi (...) la nostra Cenerentola non ha solo un bel visino, ma anzi è coraggiosa, attiva, lotta per i suoi diritti e per il suo lavoro, e infatti la sua priorità è la sua carriera, in un periodo storico in cui le donne non potevano averla".

Il cast

Tra gli attori che hanno preso parte alla realizzazione del film, oltre a Camila Cabello nella sua prima esperienza come attrice, ci sono: l'attore britannico Nicholas Galitzine nei panni del principe azzurro, costretto dal padre, Re Rowan (interpretato da Pierce Brosnan) a prendere moglie durante il famoso ballo a corte.

Poi vi sono Idina Menzel che interpreta Vivian, la tremenda (ma non troppo) matrigna di Cenerentola, Minnie Driver nel ruolo della Regina Beatrice, poi James Corden che, oltre ad essere uno dei produttori del lungometraggio, interpreta anche James il topo/cocchiere, Maddie Baillio e Charlotte Spencer, nei panni rispettivamente di Anastasia e Drizella, ossia le due sorellastre di Cenerentola.

Infine, nel ruolo di Strillone, il banditore di corte, c'è la cantante statunitense Missy Elliot, mentre a vestire i panni della Fata Madrina c'è l'attore e cantante Billy Porter, che nel film prende il nome di Fata G, la fata genderless che viene in soccorso della protagonista quando è in difficoltà.