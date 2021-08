"È stata la mano di Dio", il nuovo film di Paolo Sorrentino, arriva in concorso il 2 settembre alla Mostra del Cinema di Venezia 2021. In alcune sale cinematografiche selezionate la pellicola uscirà dal 24 novembre 2021 e poi sarà disponibile sulla piattaforma Netflix dal 15 dicembre 2021.

Il film racconta di fatto la vicenda personale del regista Paolo Sorrentino e in particolare alcuni ricordi della sua infanzia vissuta a Napoli, tra ambizioni, sogni e speranze, amori ma anche perdite.

La pellicola infatti è ambientata negli anni '80 a Napoli e racconta la storia di Fabio, un ragazzo napoletano appassionato di musica, cinema e arte, a cui la vita riserva numerosi colpi di scena, tra cui una tragedia inattesa che sconvolgerà il corso di tutta la sua vita.

La sua grande passione per il calcio, in particolare con l'arrivo di Diego Maradona nella squadra del Napoli, avrà un forte impatto anche sulla sua storia. Nei colori caldi di quegli anni ferventi, passando per il Vesuvio, Piazza del Plebiscito, la Galleria Umberto I, e tanti altri luoghi e quartieri iconici della città, il destino di Fabio si intreccia e si srotola tra varie vicende: è qui che l'adolescente dovrà fare i conti con le sue emozioni e paure.

Paolo Sorrentino e l'omaggio a Diego Armando Maradona

"Per me questo film sarà come tornare a casa", ha rivelato Paolo Sorrentino, che ha scelto la propria città natia per raccontarsi e ambientare il suo film.

Il regista napoletano rende omaggio quindi alla città partenopea ma anche a Diego Armando Maradona, l'iconico calciatore argentino scomparso a novembre 2020.

Sorrentino ha infatti più volte affermato, anche di recente, come il calciatore gli abbia involontariamente salvato la vita. Infatti, quando era adolescente, durante un weekend nella casa in montagna, il regista ha perso i suoi genitori a causa di un incidente a una stufa. Secondo quanto raccontato anche lo stesso Sorrentino avrebbe dovuto essere presente sul posto, ma in quei giorni invece decise di andare a vedere Maradona alla partita di calcio Empoli-Napoli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il cast

Nel cast figurano alcuni nomi di spicco, tra cui Toni Servillo, attore napoletano che vanta già numerose collaborazioni con il regista Paolo Sorrentino, ma anche Luisa Ranieri, Teresa Saponangelo, Massimiliano Gallo, Filippo Scotti, Ciro Capano, Renato Carpentieri, Biagio Manna, Marlon Joubert, Betti Pedrazzi, Enzo Decaro, Lino Musella e Sofya Gershevich.

Il film è prodotto da Paolo Sorrentino e Lorenzo Mieli ed è una produzione The Apartment, società del gruppo Fremantle.