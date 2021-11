Venerdì 5 novembre uscirà in tutto il mondo il nuovo album de Il Volo, un tributo a Ennio Morricone. Un lavoro certosino che Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno curato per mesi, partendo proprio dalle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema italiano e internazionale. Il nuovo album si chiama "Il volo sings Morricone".

Proprio nella giornata del 2 novembre gli artisti hanno presentato il proprio disco e i loro progetti futuri alla stampa italiana, in occasione di una conferenza stampa organizzata a Roma.

La track list

Il progetto "Il volo sings Morricone" uscirà per Sony Music Italia e conterrà 14 tracce tutte rivisitate. Ecco la tracklist:

1. The Ecstasy of Gold

2. Your Love

3. Nella fantasia

4. Metti una sera a cena

5. Se feat. Hauser

6. La Califfa feat. David Garrett

7. Conradiana

8. E più ti penso

9. Se telefonando

10. Come Sail Away feat. Chris Botti

11. Would He Even No Me Know?

12. Amalia por amor

13. Here’s To You

14. I colori dell’amore

Il disco sarà disponibile in vari formati: CD standard, CD Deluxe Version, doppio Vinile colorato, doppio Vinile nero.

Il Volo, dall'Arena di Verona su Rai 1

Sabato 10 novembre, in occasione dell'anniversario della nascita di Ennio Morricone, Rai1 ha deciso di omaggiare il Maestro trasmettendo in prima serata il concerto evento de Il Volo andato in scena dal tempio della musica italiano: l'Arena di Verona.

Lo stesso show andato in onda sulla stessa rete a giugno 2021 era stato seguito da quasi 5 milioni di telespettatori, con oltre il 25% di share.

I tre ragazzi avevano già omaggiato la loro icona al Festival di Sanremo a marzo 2021 e poi a settembre al Festival del Cinema di Venezia, con la partecipazione di Vittorio Storaro.

Intanto il trio è pronto per partire in tour nel 2022 con oltre 100 concerti in tutto il mondo.

Al via a marzo 2022 negli Stati Uniti d'America con una super orchestra che farà rivivere le atmosfere e la magia del maestro Morricone. Si passerà poi in America Latina, Europa, Italia e Giappone raggiungendo più volte in un anno gli stessi continenti.

Sul web intanto, proprio in queste ore, sta circolando l'ipotesi delma presenza dei tre giovani artisti sul palco del Festival di Sanremo edizione 2022 in veste di super ospiti, per presentare i propri progetti in arrivo per segnare, di fatto, anche l'anno della ripartenza con i vari live in programma in seguito alla pandemia che ha portato a riprogrammare le varie date del tour e a slittare gli impegni in giro per il mondo.