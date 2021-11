La scrittrice Alessia Gazzola torna in libreria con 'La ragazza del collegio', edito da Longanesi. Il libro, uscito nel mese di ottobre, è il nono capitolo della serie di romanzi gialli , 'L'Allieva', divenuta poi anche una serie tv trasmessa su Rai1 e interpretata dall'attrice Alessandra Mastronardi.

L'Allieva di Alessia Gazzola festeggia 10 anni

Il personaggio femminile creato dalla raffinata penna della scrittrice messinese Alessia Gazzola, medico legale, proprio come la protagonista dei suoi romanzi, festeggia i 10 anni dal suo debutto.

Un percorso narrativo che ha visto crescere Alice Allevi, non solo come medico, ma anche e soprattutto come donna, affinando le sue doti investigative, innamorandosi e soffrendo per il suo amato Claudio Conforti, medico legale anche egli, con il quale la ritroviamo convivere in quel di Washington, dove i due si sono trasferiti per nuovi incarichi di lavoro (Claudio) e per terminare la tesi del dottorato di ricerca (Alice).

La loro parentesi americana, però, viene sconvolta da una notizia davvero inaspettata. La temutissima professoressa Wally, in età da pensione, vorrebbe che alla guida dell'Istituto legale, le succedesse il suo epigono Claudio Conforti. Ragion per cui, la coppia rientra in Italia. Alice viene immediatamente interpellata dalla Procura di Roma, per un caso che, di primo acchito, appare come un tragico incidente.

Infatti, nei pressi di un prestigioso aristocratico collegio capitolino, precisamente nel quartiere Flaminio, una ragazza di soli 23 anni, Francesca Rebaldi, è stata investita ed uccisa da un'auto. Le indagini che Alice inizia a condurre, nei luoghi in cui si sente a casa, con l'appoggio del solito vice questore aggiunto Calligaris, fanno riaffiorare nell'Allevi una mai sopita nostalgia di Roma, cullando il sogno di diventare madre con Claudio.

Intanto all'Istituto legale, giunge un altro pretendente alla direzione che rischia di insidiare Conforti e la stabilità emotiva della coppia, attraversa qualche turbolenza.

Tra i malumori di Claudio e l'impazienza di Alice per una gravidanza che si lascia ancora desiderare, un giorno, casualmente, i due si ritrovano a seguire la vicenda dell' abbandono di un bambino che non parla italiano e del quale non si conosce esattamente l'età.

Lo chiameranno Emi, e dopo molti incastri, frutto dell'intuito e acume di Alice, capiranno che la storia del piccolo è collegata con quella di Francesca Rebaldi: si tratta di un omicidio e non di un incidente.

Un caso, questo, che genererà nella Allevi, turbamento profondo e compenetrazione, tanto da indurre Claudio a scuoterla duramente, facendo appello al giusto e sano distacco da mantenere rispetto al dolore umano che incrocia nel suo lavoro.

Alessia Gazzola, riporta l'Allieva, a calarsi nuovamente nei colori e nei sapori di Roma.

Superato ormai il ruolo di specializzanda, insicura e indecisa, emerge invece una donna consapevole e caparbia, adulta ed alle prese con i grandi perché irrisolti dell'esistenza umana. Ma anche con le aspettative e le inevitabili delusioni che riguardano la vita di coppia. In lei pulsa l'ardente desiderio di avere un figlio, senza cancellare il fascino ribelle e puro che le permette di avvicinarsi all'amore e al dolore altrui. Un caso che risolverà, dando appuntamento ai suoi lettori al successivo capitolo della sua vita.