I fan dei Blink-182 possono gioire dopo il ritorno sul palco di Mark Hoppus. Il bassista della band statunitense, al quale era stato diagnosticato un cancro la scorsa estate, è tornato a suonare il suo strumento sul palco insieme al compagno di band Travis Barker nel corso di una trasmissione tv. Circa un mese fa ha annunciato con gioia di aver sconfitto il terribile male: per lui i social sono stati molto importanti, e nel corso dell'estate ha pubblicato molti aggiornamenti sul suo stato di salute.

Il bassista dei Blink-182 è tornato sul palco

Bella notizia per tutti i fan dei Blink-182.

Mark Hoppus è tornato a suonare in occasione di un mini show che è andato in onda lo scorso weekend sul programma House of Horrors. Il musicista, vestito con gli abiti del supereroe Batman, ha suonato insieme al batterista compagno di band Travis Barker e a Kevin "Thrasher" Gruft. Insieme i tre hanno suonato tre classici della band statunitense.

Per Hoppus è iniziato quindi il ritorno alla normalità. Dopo aver avvisato i fan di essere malato di cancro, durante l'estate ha costantemente pubblicato aggiornamenti sulla sua salute. E fortunatamente la chemioterapia a cui si è sottoposto ha funzionato e ciò gli ha consentito di sconfiggere il tumore.

La guarigione di Mark Hoppus

“Ho appena visto il mio oncologo e sono libero dal tumore!”, così Mark Hoppus aveva comunicato sui social di essere guarito.

Il musicista ci ha tenuto a ringraziare tutti gli amici e la famiglia che gli sono stati sempre vicini con grande affetto in questi mesi non facili. Il bassista aveva anche detto che dovrà sottoporsi a regolari e periodici controlli e che gli ci vorrà la fine del 2021 per ritornare alla normalità.

Anche l'ex compagno di band Tom DeLonge, che ora non fa più parte dei Blink-182, era contentissimo per la guarigione dell'amico.

E di recente ha detto che la malattia del bassista lo ha riavvicinato a Mark e li ha aiutati a ricucire il loro rapporto d'amicizia.

Il ritorno alla musica

Durante il programma House of Horrors it re musicisti hanno suonato tre pezzi molto apprezzati nel repertorio dei Blink-182, What's My Age Again?, The Rock Show e Family Reunion.

Lo show, aperto da altri musicisti, è stato il primo evento a cui ha preso parte Mark Hoppus dopo aver sconfitto il cancro. Per lui si torna lentamente alla normalità, fatta di musica, prove, Concerti e Music Festival.

A giugno i fan erano molto preoccupati a seguito dell'annuncio del bassista. Durante il periodo estivo il musicista ha spesso aggiornato i fan sui social sulle sue condizioni di salute. L'artista ha fatto sapere di essere affetto da un linfoma diffuso al quarto stadio a grandi cellule B. Fortunatamente la terapia ha avuto effetto e il musicista è guarito.