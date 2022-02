Sanremo 2022 è ormai iniziato. Si tratta della 72^ edizione del Festival della musica italiana e come ogni anno si attendono grandissimi cantanti, ospiti e molto seguito sui social. L'evento ha avuto inizio su Rai 1 nella serata di questo martedì 1 febbraio 2022 e terminerà sabato 5 febbraio 2022.

Anche quest'anno, come ogni anno, tra le domande più gettonate in merito al Festival più famoso d'Italia vi sono quelle riguardanti i cachet dei protagonisti che prenderanno parte alle serate trasmesse su Rai 1. Quanto guadagneranno i cantanti di talento che si esibiranno sul palco dell'Ariston?

Quanto invece i conduttori e gli ospiti? Di seguito proviamo a riportare tutte le cifre, che è bene precisare essere solo presunte, in quanto comunicazioni ufficiali in tal senso non sono arrivate

I presunti cachet dei cantanti al Festival

Riguardo ai cantanti in gara, non esisterebbero dei veri cachet come quelli offerti a conduttori e co-conduttori. Tutti i cantanti avranno diritto a un rimborso spese (un indennizzo) per sé e per il proprio entourage. L'importo a tal proposito si aggirerebbe sui 48 mila euro totali, per ognuno dei 26 partecipanti.

Per quanto riguarda invece i cantanti ospiti ci sarebbero invece cachet simili agli anni passati e diversi a seconda della fama di ognuno. Si parla di circa 25 mila euro a serata per i più noti.

Molto meno spetterebbe invece ai giovani talenti, anch'essi in sfida sul palcoscenico del Teatro Ariston.

Cifre molto più importanti spetterebbero invece ai front-men di Sanremo 2022, al conduttore Amadeus, ai co-conduttori diversi per ogni serata (Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta, Sabrina Ferilli) e agli altri numerosi ospiti.

Cachet dei conduttori, co-conduttori e ospiti

Si prevede che Amadeus, nel ruolo di direttore artistico e conduttore del Festival, percepirà un cachet in linea con quello delle passate edizioni, intorno ai 500/600 mila euro per le cinque serate, ma anche per i mesi di lavoro e preparazione al Festival.

Stesso gettone presenza dell'anno scorso atteso anche per le cinque co-conduttrici diverse per ogni serata, si presume 25 mila euro per ognuna.

Tra gli ospiti più attesi vi è anche Fiorello nella prima serata, con un cachet presunto di 50 mila euro e successivamente Checco Zalone, con lo stesso cachet che dovrebbe andare a Fiorello.

Tra gli illustri ospiti anche Laura Pausini e i Maneskin con lo stesso cachet presunto di 80 mila euro, Roberto Benigni con un gettone presenza stimato in 60 mila euro e invece Roberto Saviano, che a differenza di tutti gli altri ospiti non percepirà nessun compenso per la sua presenza all'Ariston.

Saranno però molti anche gli introiti generati dalla Rai con la kermesse musicale sanremese. Secondo alcune stime, un pacchetto di telepromozioni durante il Festival potrebbe arrivare a costare circa 2,3 milioni di euro per gli inserzionisti. Un breve e singolo spot in una delle serate di Sanremo 2022 potrebbe invece arrivare a costare circa 27 mila euro. Ciò consentirebbe alla Rai di elargire i compensi descritti senza problemi.