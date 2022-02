Mancano poche ore all'inizio di uno degli appuntamenti musicali più attesi in Italia: il Festival di Sanremo. Giunta quest’anno alla 72ª edizione, la kermesse dedicata alla canzone italiana è pronta per andare in scena per la prima delle cinque serate. Cresce l’attesa per ascoltare tutti i brani in concorso, ma anche per sapere chi, sabato 5 febbraio, sarà eletto nuovo vincitore e succederà ai Maneskin, trionfatori dell’edizione 2021 e successivamente dell'Eurovision.

Anche i bookmakers hanno lanciato le loro previsioni sulla classifica finale, ma non solo.

Elisa o Mahmood & Blanco? I grandi favoriti sono loro. Quando manca poco all’apertura della prima serata di Sanremo, c’è già una prima classifica, quella dei favoriti stilata da Betclic. Stando alle quotazioni, si prospetta un testa a testa tra Elisa e la coppia formata da Mahmood e Blanco, la cui quota è fissata a 4.50 (4 per Snai).

A seguire La Rappresentante di Lista e Sangiovanni a 9.00, che precedono un quartetto formato da Achille Lauro, Emma, Rkomi e Massimo Ranieri a 10. Meno chance, almeno sulla carta, per gli altri. Tra cui nomi attesi come Fabrizio Moro (a 15), Gianni Morandi (a 20), Noemi (a 20), le Vibrazioni (a 25), Giusy Ferreri (a 50) fino a Iva Zanicchi, che chiude da fanalino di coda con la sua quota fissata a 75.

Premio della critica, quotazioni stravolte

Come in ogni edizione del Festival di Sanremo, grande importanza viene attribuita al Premio della critica "Mia Martini".

Anche per questa graduatoria i bookies hanno stilato le quote, stravolte rispetto a quelle per il vincitore assoluto. Per Betclic il favorito è Giovanni Truppi, la cui quota è fissata a 3, molto lontana dal 30 attribuitogli per la gara.

Stessa quota di 3 anche per Massimo Ranieri. Seguono Elisa a 6, Emma e la coppia Mahmood&Blanco a 7. Più distanziati tutti gli altri partecipanti.

Betclic ha proposto una giocata anche sulla categoria del vincitore, se sarà un uomo, una donna o un gruppo. La quota più bassa è per gli uomini, quotati a 2.00, seguiti dai gruppi a 3.00 e dalle donne a 3.50.

Come vestirà Amadeus?

Oltre ai cantanti, il grande protagonista del Festival di Sanremo è il presentatore. Per la terza edizione consecutiva, il padrone di casa sarà Amadeus. Betclic ha proposto delle quote legate al suo outfit. Come vestirà Amadeus nella prima serata? Il papillon è il più gettonato con una quota fissata a 1.15, ma occhio alla sorpresa cravatta, data a 5.5.

Eventuali altre opzioni sono invece quotate a 11.00.