Il Calciomercato della Juventus è ufficialmente finito, come quello di tutte le altre squadre di serie A d'altronde. Il 31 gennaio 2022 alle ore 20 è scaduto il termine riservato a tutti i club per depositare le trattative della sessione di mercato in oggetto.

Riguardo ai bianconeri niente da fare per Nandez, centrocampista uruguaiano in forza al Cagliari; l'ultima offerta bianconera di prestito con diritto di riscatto è stata rifiutata dalla società sarda. Sono stati invece confermati, nelle ultime ore di trattative, gli acquisti di Vlahovic, Zakaria, Gatti e le cessioni di Bentancur e di Kulusevski.

Calciomercato Juventus: giocatori e numeri

Dusan Vlahovic è il colpo di mercato che maggiormente ha fatto discutere. L'ex giocatore viola, uno tra i più forti attaccanti in Serie A di questa stagione, è stato acquistato a titolo definitivo dai bianconeri per più di 75 milioni di euro, pagabili in tre esercizi al club viola, con 15 milioni di euro extra come commissioni agli agenti e 63 milioni di euro lordi complessivi come stipendio al giocatore fino al 2026.

Il secondo colpo di mercato bianconero, in ordine cronologico, è stato Denis Zakaria, centrocampista del Borussia Moenchengladbach, pagato 4,5 milioni di euro. Al giocatore 25enne è stato offerto un contratto da 3 milioni di euro netti a stagione fino al 2026.

Il terzo ed ultimo colpo di mercato bianconero, un po' a sorpresa, è stato Federico Gatti, giovane difensore prelevato dal Frosinone. L'affare si è concluso con un costo complessivo di 10 milioni di euro per i bianconeri. L'offerta in questione avrebbe superato quella di Torino e Inter, pronti ad appropriarsi della giovane promessa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nonostante l'acquisto del giocatore, il club bianconero non ha intenzione di impiegarlo in questa stagione calcistica. Gatti rimarrà infatti in prestito al Frosinone, sino a fine stagione per poi passare materialmente alla Juventus a luglio.

Nuova probabile formazione tipo Juventus

Quindi, allo stato attuale, quale sarebbe la formazione tipo titolare bianconera schierata da mister Allegri per la ripresa del campionato?

Sarebbe presumibilmente un 4-4-2 con Szczesny in porta; in difesa Danilo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro; a centrocampo Cuadrado, il neo acquisto Zakaria, Locatelli, Bernardeschi e in attacco la coppia Dybala-Vlahovic.

Uno schieramento che mostra un chiaro potenziamento sia in fase offensiva che a centrocampo. Riuscirà il club a ottenere l'obiettivo stagionale minimo del quarto posto? Allo stato attuale la squadra guidata da Allegri sembrerebbe molto più competitiva rispetto alla prima fase della stagione.