Dopo aver finito da poco di girare il tanto atteso "Indiana Jones 5" (dal titolo ancora segreto), il 79enne Harrison Ford ha deciso di partecipare al suo primo ruolo da protagonista in una Serie TV comica.

"Shrinking", questo il titolo della serie, e Ford sarà affiancato sul set da Jason Segel: la star di "How I met your mother" figura anche come autore e produttore esecutivo.

Harrison Ford instancabile, nonostante l'infortunio sul set

Le riprese di "Indiana Jones 5" sono ufficialmente concluse e il film è in fase di post-produzione, come ha recentemente dichiarato il regista James Mangold.

E molti hanno tirato un sospiro di sollievo nel leggere la notizia: quasi un anno fa Harrison Ford si infortunò seriamente alla spalla girando una scena di combattimento, e alcuni pensarono addirittura che il film sarebbe stato cancellato.

Per fortuna non fu così: Mangold girò tutte le scene possibili senza Ford e aspettò che il 79enne attore si riprendesse del tutto. Dopo qualche mese il protagonista di "Blade runner" tornò regolarmente sul set e il film venne ultimato, con l'uscita al Cinema fissata per giugno 2023.

Shrinking: quale sarà il ruolo di Ford

Il protagonista di "Shrinking" è il dottor Phil Rhodes, personaggio affidato appunto a Ford. Psicologo alla guida di uno studio molto famoso e vittima di un lutto recente, al dr.

Rhodes sarà diagnosticato il morbo di Parkinson.

Questo avvenimento stravolgerà inevitabilmente la sua vita, portando il dottore a cambiare il modo di rapportarsi con le persone che ha intorno. Rhodes, infatti, inizierà a dire ai suoi pazienti esattamente quello che pensa, infrangendo di fatto una regola sacra della sua professione e scatenando una serie di situazioni indubbiamente comiche.

Per Harrison Ford è il primo ruolo in una serie televisiva

Se escludiamo alcune partecipazioni in vari telefilm, soprattutto agli inizi della sua carriera, questo è di fatto il primo ruolo importante di Harrison Ford in una serie televisiva.

L'interprete di Han Solo si unisce dunque alla sempre più lunga lista delle star di Hollywood che decidono di arricchire la propria carriera partecipando a una serie tv.

Jason Segel sarà co-protagonista

Jason Segel affiancherà Harrison Ford sul set, ma non solo: la star di "How I met your mother" è anche produttore esecutivo e autore della serie, coadiuvato in fase di scrittura da Bill Lawrence e Brett Goldstein, creatori dell'acclamato telefilm "Ted Lasso", disponibile su Apple TV+.

E sarà proprio Apple TV+ a trasmettere "Shrinking", composta da 10 episodi in totale. La data di uscita della serie al momento non è stata ancora ufficializzata.