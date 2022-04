Nelle scorse ore ore il regista statunitense Michael Bay ha affermato che vuole al più presto girare un film con Will Smith, nonostante la decisione dell'Academy di escludere l'attore dal circuito degli Oscar per i prossimi 10 anni, a seguito dello schiaffo dato a Chris Rock durante la cerimonia di due settimane fa.

Il commento di Michael Bay sul ceffone a Chris Rock

Come tanti registi, attori e produttori di Hollywood chiamati in questi giorni a esprimersi sulla vicenda tra Will Smith e Chris Rock anche Michael Bay aveva detto la sua e il suo commento era stato tra quelli più discussi.

Il regista di "Transformers" aveva dichiarato, senza mezzi termini, che "In questo momento ci sono bambini fatti saltare in aria in Ucraina. Dovremmo parlare di questo", minimizzando dunque l'episodio e dichiarando in maniera decisa che ci sono questioni ben più importanti e serie di cui parlare in questo periodo.

Incalzato durante l'intervista aveva comunque difeso Smith, dicendo che "Non è il ragazzo cattivo che vogliono dipingere", e aggiungendo che inizialmente aveva addirittura pensato a una messa in scena.

L'intenzione di Michal Bay di lavorare di nuovo con Will Smith

Ma Michael Bay non si è limitato a quel singolo commento. Will Smith è un attore che Bay conosce bene, avendolo diretto in "Bad Boys" e "Bad Boys 2", e avendo prodotto "Bad Boys 3".

Ha deciso quindi di tornare nuovamente sulla questione in una recente intervista.

"Lavorerò con Will Smith al più presto. Al 100%, non ci sono dubbi", queste le parole inconfutabili del regista. Aggiungendo anche che a suo modo di vedere "Will Smith è un uomo molto equilibrato, è una persona equilibrata", e schierandosi dunque con fermezza a fianco dell'attore.

L'esclusione dall'Academy di Will Smith

Le parole del regista sono sicuramente molto gradite in questo momento da parte di Will Smith, che di sicuro non sta passando lavorativamente un bel periodo.

Oltre all'esclusione di 10 anni dall'Academy, decisione comunque accettata senza obiezioni dall'attore, si vocifera già di diversi film sospesi o annullati ai quali Smith avrebbe dovuto partecipare, uno su tutti sarebbe proprio il terzo sequel della saga iniziata da Michael Bay, ovvero "Bad Boys 4".

Non è chiaro se il regista abbia in mente un progetto preciso per tornare nuovamente al lavoro con Will Smith o se abbia solo voluto manifestare la propria vicinanza all'attore.