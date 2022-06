Domenica 19 giugno 2022 sono stati comunicati i riconoscimenti della diciottesima edizione del Biografilm di Bologna, rassegna cinematografica internazionale riservata alle storie di vita. Dopo quasi due settimane di organizzazione, i giurati del Concorso Internazionale (Chad Gracia, Inka Achté e Arianna Castoldi) hanno assegnato tre premi, tra cui il Best Film Award (premio al miglior film del Concorso Internazionale) ad After Revolution di Giovanni Buccomino, il riconoscimento Hera Nuovi Talenti a Divas di Máté Kőrösi e un premio speciale per Ultraviolette et le gangs des cracheuses de sang di Robin Hunzinger.

Motivazioni dei tre film premiati del Concorso Internazionale

"Potente ritratto di famiglia, politica e guerra", questa è stata la ragione della giuria che ha spinto a premiare After Revolution di Buccomino come miglior film del Concorso Internazionale del Biografilm 2022. Il riconoscimento Hera Nuovi Talenti è stato consegnato a Divas di Máté Kőrösi, poiché la giuria ha trovato la pellicola molto attuale e assolutamente ricca di originalità. E infine sulla premiazione speciale attribuita a Ultraviolette et le gangs des cracheuses, poiché ha ricordato ai giurati in maniera rasserenante e costruttiva quello che è al centro della vita dell'essere umano, nonostante i diversi secoli che dividono le differenti generazioni.

Film premiati dalla Giuria del Biografilm Italia 2022

I giurati del Biografilm Italia 2022 Francesca Allegra, Antonella Di Nocera e Anita Rivaroli, ha attribuito il Best Film Bper Award a Non sono mai tornata indietro di Silvana Costa. La regista è stata abile a documentare tramite una vicenda esclusiva, il racconto di una relazione che fa discutere donne appartenenti a età ed epoche diverse.

La giuria inoltre ha apprezzato la spontaneità nel raccontare una storia difficile e della sua scelta audace di ragionare sulla situazione umana di chi scappa, ma rimane recluso. Il premio Hera Nuovi Talenti è stato consegnato a The Way Daddy Rides di Tiziano Tucci, la cui giuria ha apprezzato il suo modo di filmare, documentando in uno spazio limitato e nei rapporti di una famiglia pur riuscendo a restituire il ritmo della storia dei diversi protagonisti.

Infine, un premio speciale della Giuria del Biografilm Italia è stato conferito a Il canto delle cicale di Marcella Piccini per la libertà con cui ha mescolato le immagini e sonorità, rendendo il film idilliaco pur trattando un argomento profondo e complesso.

I riconoscimenti del pubblico al Biografilm 2022

Una delle pellicole più apprezzate dall'audience è The Myanmar Diaries di The Myanmar Film Collective, che ha vinto il riconoscimento del pubblico al miglior film del Concorso Internazionale. Non manca inoltre Rosso di Sera di Emanuele Mengotti, che ha ottenuto il premio del pubblico al miglior film del Concorso Biografilm Italia. Un altro documentario italiano premiato è stato Gian Paolo Barbieri.

L'uomo e la Bellezza di Emiliano Scatanzi, che si è guadagnato il riconoscimento del pubblico al miglior film di Biografilm Art & Music. Infine il premio al miglior film di Europa Oltre i Confini, è andato a Working Class Heroes di Miloš Pušić e quello alla miglior pellicola della sezione Contemporary Lives a Nel nome di Gerry Conlon.