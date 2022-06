Dal 22 giugno sarà nelle sale cinematografiche italiane Elvis, il nuovo film di Baz Luhrmann con protagonisti Austin Butler e Tom Hanks, distribuito dalla Warner Bros.

La pellicola è un biopic sul re del rock and roll Elvis Presley, che si concentra, però, anche sulla figura del Colonnello Parker, l'uomo dietro il mito di Elvis.

Elvis, la trama del film

Voce narrante del film Elvis è proprio il Colonnello Parker. L'uomo, che sembra ormai egli stesso sulla via del tramonto e in pessime condizioni di salute, percorre un viaggio a ritroso nella memoria, ricordando quando incontrò per la prima volta il cantante e quando ne vide le forti potenzialità.

Da quel momento, per Elvis è iniziato un percorso di successi costellato da continue polemiche per la sua vicinanza, non solo strettamente musicale, alle comunità afroamericane ancora discriminate e mentre si stava facendo largo il pensiero di Martin Luther King. La pellicola affronta le tappe salienti della vita di Elvis, quando fu costretto ad arruolarsi, il suo amore e matrimonio con Priscilla, la figlia Mary Louise, ma anche le dipendenze da farmaci procurate da un fantomatico medico al soldo di Parker, le macchinazioni di quest'ultimo fino a portarlo agli ultimi anni ormai devastato e capace di essere sé stesso solo sul palco.

Elvis, la difficile sfida del biopic

Il film di Luhrmann, presentato in anteprima mondiale a Cannes 2022, pone davanti i protagonisti davanti a una sfida difficile da affrontare ma Austin Butler sembra essere riuscito a vincerla.

Per l'attore, visto in molti progetti tra serie e tv, è sicuramente il ruolo più complicato e rischioso della sua carriera. E' stato chiamato a interpretare la stella del rock and roll, la cui storia è destinata a restare immortale nella cultura pop americana e non solo del '900.

Elvis Presley ha rappresentato il ritratto della bellezza, del glamour, raggiungendo vette di successo impensabili e, a tutt'oggi, imbattibili e che la morte prematura a soli 42 anni ha reso eterno.

La performance di Butler è la parte lodevole del lavoro del regista che dilata eccessivamente il racconto in oltre due ore e 40 minuti, raccontando vari momenti della vita professionale di Elvis, anche nelle parti poco funzionali allo sviluppo del film stesso e rischiando di annacquare il tutto. Anche Tom Hanks dà vita a una buona performance, ma la caratterizzazione del suo personaggio risulta, a volta, poco approfondita.

I record di Elvis Presley

Elvis Presley è stato il cantante dei record. Ha ispirato intere generazioni di americani. Soprannominato Elvis The Pelvis, per le sue particolari movenze delle anche, ha avuto un'attività musicale poliedrica per più di vent'anni dando vita a una notevole produzioni discografica e attività concertistica.

Le sue canzoni sono approdate più volte nella Top Chart della rivista Billboard e, in Inghilterra, i suoi singoli rimasero in vetta per oltre 80 settimane, i suoi 45 giri per 1277 settimane complessive.