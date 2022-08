Riparte il “Festival Euromediterraneo” di Altomonte, in provincia di Cosenza, giunto alla trentacinquesima edizione. Il tema centrale promosso dall'amministrazione comunale è Non fermiamo la cultura. Alla serata di apertura, prevista per questo venerdì 5 agosto 2022 alle ore 21 presso il Teatro Costantino Belluscio, sarà presente Paolo Rossi con lo spettacolo intitolato “Pane o libertà – Per un futuro immenso repertorio”.

La lotta alla tutela della cultura locale da parte del comune di Altomonte

"Le attività culturali sono state particolarmente penalizzate nel lungo periodo della pandemia – spiega in un'intervista Elvira Berlinghieri, assessore alla cultura di Altomonte – e se la regione non decide al più presto di confrontarsi con le amministrazioni del suo territorio, ma anche con gli artisti (locali e non) e con le associazioni al fine di realizzare progetti di interconnessione, metterà a repentaglio il destino della cultura della nostra regione.

Non è affatto un caso la scelta dello slogan "Non fermiamo la cultura". Il nostro obiettivo, infatti, è di difendere gli eventi culturali legati alle tradizioni del territorio ma anche quelli innovativi".

Anche Giampietro Coppola, sindaco di Altomonte, sottolinea la necessità di fare ripartire il turismo: "Bisogna puntare ad eventi enogastronomici e di rilancio, con la previsione di programmi culturali, delle tradizioni locali. Non è infatti un caso che abbiamo deciso di dare spazio a Dario De Luca, regista locale, il 17 agosto 2022 ospiteremo Tommaso Labate, mentre il 24 agosto 2022 ci sarà Gard Lerner"

L'esibizione di Paolo Rossi in 'Pane o libertà' al teatro Costantino Belluscio di Altomonte

Nel suo spettacolo Pane o libertà, presso il borgo medievale di Altomonte, Paolo Rossi, accompagnato dal sottofondo musicale di Emanuele Dell' Aquila, interagirà con il pubblico.

Infatti gli spettatori, durante l'esibizione, potranno intervenire con domande o commenti.

"Si tratta di un'innovazione geniale – commenta l’assessore Berlingieri – attraverso la quale Paolo Rossi reciterà insieme al pubblico, e non solo per il pubblico".

Chi è Paolo Rossi

Il comico Paolo Rossi è nato nella città di Monfalcone, in provincia di Gorizia, il 22 giugno 1953 e ha esordito come attore all'età di 25 anni in Histoire di soldati, opera di Igor' Fëdorovič Stravinskij.

Sebbene l'attore sia conosciuto e apprezzato prevalentemente per la sua comicità, si tratta un artista versatile e, pertanto, capace di interpretare ruoli drammatici. L'ultimo film a cui ha partecipato, nel ruolo di Daytona è Appunti di un venditore di donne regia di Fabio Resinaro del 2021.