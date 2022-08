Il 6 agosto di 90 anni fa nasceva la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, conosciuta oggi come Biennale di Venezia o Mostra Del Cinema di Venezia. Nata nel 1932, è arrivata oggi alla sua 79esima edizione. La nascita di questa storica manifestazione coinciderebbe con l'Esposizione d'Arte Cinematografica, che ebbe luogo a Venezia dal 6 al 21 agosto 1932 e fu voluta dal conte Giuseppe Volpi, presidente della Biennale, Antonio Maraini scultore e segretario generale e Luciano De Feo primo direttore. Era la prima manifestazione dedicata alla settimana dell'arte.

La prima edizione ebbe come cornice il lido di Venezia e si svolse sulla terrazza dell'hotel Excelsior. Inizialmente i titoli dei film venivano semplicemente presentati al pubblico, fra gli attori dell'epoca spuntano nomi di spicco quali Greta Garbo, Clark Gable, Joan Crawford, Boris Karloff e l'italiano Vittorio de Sica. Il primo film in assoluto tramesso la sera del 6 agosto fu Dr.Jekyll and Mr Hide di Rouben Mamoulian. Il primo film italiano fu invece trasmesso la sera dell'11 agosto 1932 e si trattava di Gli uomini, che mascalzoni di Camerini. Di questa prima manifestazione esistono ancora dei cimeli importante, tra cui la lettera di Luis Lumiere, inventore del cinematografo, che in quell'occasione faceva parte del comitato della giuria.

Per avere la Mostra a livello competitivo bisognerà aspettare ancora 2 anni, è nel 1934 infatti che vengono assegnati i premi come miglior film in gara e migliore interpretazione. In questo anno viene indetta la “Coppa Mussolini” come premio per miglior film italiano e straniero. Inoltre vennero assegnate le Grandi Medaglie d'Oro dell'Associazione Nazionale Fascista dello Spettacolo come premio riguardante la migliore interpretazione, cambiato l'anno successivo in “Coppa Volpi”.

In questa edizione avviene anche quello che è considerato il primo scandalo del cinema: l'attrice Hedy Lamarr compare completamente nuda in una pellicola, dando il via al primo nudo integrale nella storia del Cinema. È nel 1936 che subentra una giuria di livello internazionale, portando prestigio alla Mostra e ampliando il suo pubblico.

Origini ancora più antiche

La Mostra del Cinema di Venezia sembra affondi le sue radici in epoca ancora più antica, addirittura al 19 aprile 1893, quando con una delibera dell'amministrazione comunale si volle dare vita all'Esposizione Biennale Artistica Nazionale per celebrare le nozze d'argento tra il re Umberto e Margherita di Savoia. Il 30 aprile 1895 si tenne l'inaugurazione ufficiale che diede il via definitivo alla manifestazione.

Premi principali e sede

Il Leone d'Oro è sicuramente il premio più importante della mostra del cinema di Venezia. Rappresenta il simbolo della città, ovvero il leone di San Marco. Come importanza è pari alla Palma d'Oro del Festival di Cannes e all'Orso d'Oro del Festival Internazionale del Cinema di Berlino.

Ogni anno alla mostra vengono proiettati 140 titoli, divisi fra lungometraggi e documentari. Il palazzo del cinema al Lido di Venezia è ad oggi la sede principale della manifestazione. Il 31 agosto prenderà il via la 79esima edizione che si protrarrà fino al 10 settembre.