Manca ancora l'ufficialità, ma diversi indizi trapelati negli ultimi giorni lasciano intendere che Rosario Fiorello sia pronto a tornare in tv con un programma mattutino interamente condotto da lui. La trasmissione potrebbe andare in onda su Rai1 e Radio2, ma non dovrebbe iniziare prima del mese di novembre.

Un contenitore di notizie e intrattenimento

Anche se al momento il nome di Fiorello non è stato ancora inserito nei palinsesti delle Rai, gli addetti ai lavori sarebbero già alle prese con il "confezionamento" del programma, che dovrebbe essere trasmesso nelle prime ore del mattino ed essere strutturato come un "contenitore" di notizie, musica, intrattenimento e buonumore.

Un morning show di cui comunque ancora non si conoscono i dettagli. La trasmissione dovrebbe essere realizzata presso la sede Rai romana di via Asiago.

Da poco Fiorello ha terminato il tour che ha toccato alcuni teatri sparsi per l'Italia, nella maggior parte dei quali lo spettacolo ha registrato il "tutto esaurito". L'ultima tappa del tour si è tenuta presso l'Arena di Verona.

Fiorello, è stato sul palco di Sanremo negli ultimi tre anni

A proposito di un eventuale ritorno in tv, di recente - durante un' intervista rilasciata in un programma televisivo- il conduttore ha dichiarato di voler tornare sia in radio che in televisione, manifestando il desiderio di "rendere un po' più viva la via antistante".

Il talento istrionico di Fiorello lo rende infatti capace di passare da un ruolo all'altro (da conduttore a cantante, fino a imitatore) con grande bravura e professionalità.

Il conduttore siciliano, che ha partecipato alle ultime tre edizioni del "Festival di Sanremo", potrebbe tornare sul palco del Teatro Ariston anche nel 2023, insieme ad Amadeus.

Ma anche questa è solo un'indiscrezione. Al termine dell'ultima edizione della kermesse musicale aveva dichiarato che la sua avventura sanremese era chiusa. Non è però detto che non possa cambiare idea.

La carriera di Fiorello, da animatore turistico a conduttore televisivo

La carriera di Fiorello [VIDEO] è cominciata con una lunga gavetta come animatore nei villaggi turistici in Italia e all'estero.

Poi, grazie al suo talento innato per la recitazione, l'improvvisazione, l'imitazione e l'intrattenimento in generale, dopo anni di esperienza "sul campo", è approdato in radio, dove ha condotto vari programmi come speaker, e infine in tv, dove si è distinto come abile e camaleontico presentatore.

Nella prima metà degli anni '90 Rosario Fiorello ha conquistato popolarità e successo grazie al programma itinerante di Italia 1 "Karaoke", in cui girava l'Italia facendo cantare gli spettatori che accorrevano nelle piazze nelle sere d'estate. All'epoca aveva capelli lunghi e li portava legati con un caratteristico "codino".