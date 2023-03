Domenica 12 marzo 2023 si è conclusa a Bologna I Wonder Pictures Oscar Party, festa cinefila in cui sono stati proposti tutti i film I Wonder Pictures nominati agli Academy Awards. Nel corso dell'ultima serata, si è svolta presso il Pop Up Cinema Medica 4k una diretta sul canale youtube della società cinematografica bolognese per un dibattito con attori, content creator, registi, giornalisti ed esperti di cinema per discutere delle pellicole candidate agli Oscar 2023 e delle curiosità e segreti dietro le quinte, mettendo alla prova la loro preparazione tramite quiz e giochi.

Infine, dalle 23:15 è stata proiettata sul grande schermo la cerimonia di premiazione degli Oscar 2023, trasmessa dal Dolby Theatre di Los Angeles. Blasting News ha colto l'occasione di intervistare il general manager di I Wonder Pictures Andrea Romeo sul bilancio finale dell'evento appena terminato.

L'intervista ad Andrea Romeo

Buongiorno direttore. Al termine di I Wonder Pictures Oscar Party 2023 può dirci qualche impressione sul bilancio finale di quest'edizione dell'evento?

Posso dire che è molto bello che ci abbiano raggiunto da ogni parte d'Italia tutti questi creator che si occupano di cinema, di costume e cultura. È anche molto bello l'abbraccio della città che è venuta a festeggiare con tutto il team di I Wonder Pictures, che è un risultato importante per noi, di cui diciotto nomination agli Oscar e sei film nominati.

È qualcosa di piacevole anche per Biografilm e Unipol che hanno creduto in questo progetto dieci anni fa per Pop Up Cinema che in un momento critico come questo, ha fatto effetto vedere una sala da ottocento posti (come quella del Pop Up Cinema Medica 4k) vivace per un'intera giornata fino alle cinque del mattino e con un pubblico cinefilo che vuole vedere in sala tutti insieme la diretta di Sky per tifare Everything Everywhere all at once.

Quali saranno i prossimi film che andranno nelle sale italiane?

Questo film sarà di nuovo nelle sale da lunedì 13 marzo 2023, così come continueranno ad essere proiettati The Whale e Tutta la bellezza e il dolore, documentario che ha vinto il Leone d'Oro per il miglior film al Festival del Cinema di Venezia 2022. Siamo molto contenti, perché è stato un anno fortunato ricco di bellissime storie.

A Bologna è stato girato Pupille con Alice Rohrwacher, che tra l'altro ha affermato il suo grande amore per la città. Cosa ne pensi?

Ovviamente, ho fatto il tifo anche per Pupille e lo sentiamo come il film italiano quest'anno candidato all'Oscar 2023.

Quali erano le tue aspettative sui vincitori agli Oscar 2023?

Speravo Brendan Fraiser come miglior attore protagonista. Però, sono contento per Michelle Yeoh, che ha vinto l'Oscar come miglior attrice protagonista. Ovviamente, sono felice anche per Everything Everywhere all at once.