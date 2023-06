Il nuovo direttore creativo per la Moda uomo di Louis Vuitton, il cantante e produttore Pharrell Williams, ha scelto come musa per la nuova collezione la sua amica e collega Rihanna.

Louis Vuitton, la nuova collezione uomo

A pochi giorni dal debutto come direttore creativo nella imminente Paris Fashion Week, Pharell Williams ha pubblicato in anteprima sul suo profilo Instagram alcuni scatti della campagna pubblicitaria 2024 che hanno immediatamente alzato il livello dell'hype. Infatti, la musa scelta come testimonial per la collezione uomo è la cantante e designer delle Barbados Rihanna: evento del tutto inaspettato.

In questo modo l'esordio alla guida del team artistico di Pharrell è risultato fragoroso, diventando virale, e non poteva che essere così. Con il reclutamento di Rihanna Louis Vuitton aggiunge al gruppo formato da Chiara Ferragni, Zendaya e Gisele Bundchen un altro "pezzo da novanta" e si prospetta anche quest'anno come la sfilata più attesa tra la frenesia e la curiosità del pubblico.

Tra l'immagine e i significati nascosti

Nella fotografia pubblicata da Pharrell emergono una serie di note interessanti. Il direttore creativo di Louis Vuitton uomo ha deciso di farsi ritrarre davanti alla gigantografia del cartellone pubblicitario che raffigura la diva Rihanna. Lei, con il suo pancione, indossa una camicia nera di pelle con l'effetto Damier ma volutamente sgranato.

Tiene in mano un tipico caffè da asporto mentre mostra varie borse di colori pop, marcate dalla casa di lusso francese. Balena il fatto per la prima volta sia stata scelta una donna, per di più nel pieno della sua gravidanza, come testimonial per una collezione maschile e che è del tutto a suo agio mentre indossa un capo disegnato per l'uomo.

Questo va quasi a ridefinire quelli che sono i canoni dell'abbigliamento maternity. Probabilmente il cantante di Happy ha voluto con sé l'amica Rihanna non solo per la sua presenza scenica e per la sua influenza mondiale, ma soprattutto perchè in fatto di moda e stile la loro visione è comune.

Il lusso francese non si smentisce

Louis Vuitton ha nominato Pharrell Williams direttore creativo per le linee maschili subito dopo la perdita di Virgil Abloh. Questo ha fatto in modo che il brand di moda francese potesse ribadire la direzione che era stata presa, ovvero la connessione tra mondo della moda e mondo dell'arte. Nello specifico verrà dato un posto importante alla street culture, che tra i suoi rappresentanti di spicco ha sicuramente i due cantanti Rihanna e Pharrell. Non c'è quindi nessuna rottura con le idee espresse in passato: continua la creazione di capi genderless, con lo stile casual e sportivo, con lo sportswear di lusso. Da queste premesse ci si può aspettare solo che, come è abitudine dire, il meglio deve ancora venire.