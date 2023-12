Si è tenuta presso il cinema Medica 4K, in via Montegrappa 9 a Bologna, una conferenza stampa organizzata da Andrea Romeo, general manager e fondatore del gruppo Cinema multisala Pop Up Cinema per presentare il programma di proiezioni di film per le festività natalizie e anticipare alcuni progetti cinematografici per il 2024. Nell'occasione Blasting News ha posto qualche domanda al general manager Andrea Romeo su alcune novità riguardanti i film che verranno proiettati nelle sale nel 2024.

Le parole di Romeo sulle proiezioni 2024

"Sarà un anno importante.

Ci aspettiamo un sacco di titoli rilevanti", ha esordito così Andrea Romeo, general manager e fondatore di Pop Up Cinema. "Proietteremo al cinema Modernissimo un'anteprima di uno dei film più importanti di I Wonder Pictures, che è La zona d'interesse di Jonathan Glazer. Il regista ha vinto il Gran Prix a Cannes e sarà tra i protagonisti dei prossimi Oscar", ha poi aggiunto Romeo. "Il film uscirà in sala il 22 febbraio 2024, ma abbiamo deciso di anticiparlo con un'importante anteprima il 27 e 28 gennaio 2024 al cinema Modernissimo in collaborazione con la Cineteca di Bologna", ha inoltre continuato il general manager.

"Vedrete quest'opera cinematografica importantissima che dialoga con la memoria della Shoah e parla per la prima volta ad una generazione diversa da quelle che avevano un racconto diretto da parte dei propri nonni della Shoah.

Infatti, ora c'è un tema gigantesco, che è quello di andare oltre la memoria diretta e questo film fa esattamente questo (...) La zona d'Interesse è un film che amiamo moltissimo ed è veramente uno dei più attesi del 2024", ha infine concluso il general manager.

Altre novità cinematografiche Pop Up Cinema del 2024

Nel 2024 Pop Up Cinema si allargherà per riaprire una nuova struttura: Cinema Fulgor, situato in via Montegrappa 2 a Bologna.

La storica sala bolognese, dove sono usciti i primi classici Disney negli anni '50, '60, '70 e chiusa ormai da un decennio, è stata acquisita dal gruppo cinema multisala con l'idea di tornare ad offrire un'occasione d'incontro, spettacolo e formazione culturale al pubblico della città. La programmazione infatti sarà variegata e finalizzata ad accontentare ogni spettatore grazie alla presenza di due schermi, ai quali si aggiungerà anche un'esclusiva area conviviale e di aggregazione con la presenza di un lounge bar.

Sotto la guida dell'architetto Simone Gheduzzi e grazie alla collaborazione Diverserighestudio e Thema (società che rispettivamente si occuperanno dell'architettura e della parte ingegneristica del progetto), le sale del Pop Up Cinema saranno sempre più ecologiche e tecnologiche grazie ai moderni proiettori digitali che offriranno allo spettatore una qualità della visione migliore e costante nel tempo.