L'oroscopo dal 29 aprile al 5 maggio 2024 svela come sarà l'andamento della settimana per i segni zodiacali. In arrivo promettono incontri d'amore per i Pesci e fortuna nelle relazioni per il Capricorno, mentre discussioni per il Sagittario e tensioni sul lavoro per la Bilancia.

Segni di Fuoco: Ariete, Leone, Sagittario

Ariete: questa settimana, mentre Venere si sposta nel Toro, Marte entra in congiunzione nel tuo segno mercoledì. Potreste sentire una spinta di energia e grinta che vi porterà verso obiettivi ambiziosi. In amore, potreste provare una leggera frenata, ma non mancheranno l'energia e la vitalità per affrontare le sfide.

Leone: Venere raggiunge Sole e Giove nel Toro, portando fortuna e gioia nelle vostre relazioni. Questa settimana sarà ricca di novità nel lavoro e nei sentimenti. Se siete single, potreste incontrare qualcuno di speciale, mentre le coppie rafforzeranno il loro legame.

Sagittario: dopo un periodo di stanchezza, Marte inizia a sostenervi, donandovi nuova energia e voglia di fare. Approfittate delle giornate di luna favorevole per concentrarvi su progetti importanti. Preparatevi per un'estate piena di opportunità!

Segni di Terra: Toro, Vergine, Capricorno

Toro: Venere entra in congiunzione nel vostro segno, portando felicità e fortuna. Questa settimana sarà caratterizzata da nuove opportunità nel lavoro e nei sentimenti.

Single o in coppia, potrete godervi un periodo di intensa complicità e passione.

Vergine: dopo un periodo di tensioni, Venere inizia a sorridervi, portando armonia e comprensione nelle vostre relazioni. Troverete risposte alle vostre domande e riprenderete fiducia nei vostri obiettivi. Marte smette di ostacolarvi, regalandovi un recupero di energie.

Capricorno: il cielo si schiarisce per voi, con Venere pronta a regalarvi belle sorprese. Se cercate risposte o soluzioni, questo è il momento giusto per trovarle. In amore, vi aspettano giornate romantiche e intense, soprattutto lunedì e martedì.

Segni d'Aria: Gemelli, Bilancia, Acquario

Gemelli: dopo un periodo di stanchezza, Marte inizia a sostenervi, donandovi nuova vitalità e determinazione.

Sfruttate questa energia per affrontare sfide e nuove opportunità. Attenzione alle giornate di luna nervosa, dove potreste sentirvi un po' tesi.

Bilancia: dopo un periodo di tensioni, Venere inizia a sorridervi, portando gioia e armonia nelle vostre relazioni. Sarà un momento favorevole per risolvere malintesi e ritrovare la serenità. Marte, invece, potrebbe portare momenti di stanchezza e stress legati al lavoro.

Acquario: Venere volta le spalle, portando qualche sfida nel campo dell'amore. Tuttavia, Marte inizia a sostenervi, regalandovi una marcia in più per affrontare le difficoltà. Sfruttate le giornate fortunate di luna per trovare soluzioni e recuperare energie.

Segni d'Acqua: Cancro, Scorpione, Pesci

Cancro: dopo un periodo di incertezza, Venere torna a sorridervi, portando passione e comprensione nelle vostre relazioni. Sarà un momento favorevole per ritrovare l'equilibrio e la serenità. Attenzione alle giornate di luna opposta, dove potreste sentirvi un po' tesi.

Scorpione: Venere entra in opposizione, portando qualche difficoltà nel campo dell'amore. Potreste vivere momenti di crisi o tensione, ma evitate decisioni affrettate. Approfittate del fine settimana per rilassarvi e rigenerarvi.

Pesci: Venere torna attiva in vostro favore, portando gioia e fortuna nelle vostre relazioni. Sarà un mese ricco d'amore e passione, con opportunità da cogliere al volo. Godetevi le giornate fortunate di venerdì e sabato.