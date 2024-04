Gianni Morandi torna in prima serata su Rai 1, dal 26 aprile, con un nuovo show per raccontare settanta anni di televisione italiana. Il programma dal titolo "Evviva! La grande bellezza della tv", andrà in onda in due puntate, per narrare le storie, i personaggi e il patrimonio culturale italiano.

Anticipato da Rai Pubblicità, il progetto è un itinerario per narrare la televisione, con l'intervento di ospiti e protagonisti, per accompagnare i telespettatori in una sorta di percorso tra le principali bellezze dell'Italia, con l'ausilio delle Teche Rai.

Uno show che rientra tra i tanti eventi e appuntamenti previsti per il 2024, per festeggiare i 70 anni della televisione italiana.

Le due puntate

Come ha dichiarato Gianni Morandi sul settimanale "Sorrisi e Canzoni", nella prima puntata, che andrà in onda il 26 aprile, verranno omaggiati i varietà del sabato sera, come Canzonissima, Studio Uno, gli show di Mina e Raffaella Carrà. Tra gli ospiti ci saranno Carlo Conti e Leo Gassman, che ultimamente ha ottenuto successo per la sua interpretazione in "Califano", film tv omaggio al cantautore Franco Califano.

Nella seconda puntata del 3 maggio invece verranno ricordate le celebri coppie della tv, come Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Bice Valori e Paolo Panelli, Cochi e Renato.

La carriera di Gianni Morandi

Gianni Morandi nasce a Monghidoro l'11 dicembre 1944. Esordisce nel mondo discografico con il brano "Andavo a cento all'ora" riscuotendo un notevole successo. Seguono poi altri singoli come "Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte", "In ginocchio da te", "Non son degno di te", "Se non avessi più te", "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stone".

Negli anni settanta e ottanta i sui lavori riscuotono meno gradimento da parte del pubblico, per poi tornare al successo nel 1987 con la vittoria del Festival di Sanremo insieme a Umberto Tozzi e Enrico Ruggeri, con il brano "Si può dare di più". Dalla metà degli anni novanta si fa conoscere anche come attore in tv, essendo protagonista di diversi sceneggiati e dai primi anni Duemila anche come conduttore televisivo di programmi come "C'era un ragazzo", "Uno di noi", "Grazie a tutti".

Nel frattempo porta avanti la sua attività discografica e nell'edizione 2011 e 2012 è conduttore del Festival di Sanremo, per poi tornarci come concorrente in gara nel 2022, classificandosi al terzo posto con il brano "Apri tutte le porte". Nel marzo 2023 esce il suo trentacinquesimo album, intitolato "Evviva!".